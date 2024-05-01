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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. Etap çalışmalarının temmuz ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2022 yılında meydana gelen heyelan sonrası 2 etap olarak planlanan çalışmalarda, 1. etabın  7 Kasım 2023'de tamamlandığını anımsatarak, "2. etap çalışmaları kapsamında Bolu Dağı Geçişi'nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikameti 2024 yılı Temmuz ayında trafiğe kapatılacak, söz konusu istikamette trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na aktarılacak. Sürücüler otoyola KaynaşlıKavşağı'ndan tekrar katılabilecekler. Çalışmaları 50 günde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 11:32 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:32
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        Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul-Ankara istikametinde 2 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından yaşanabilecek benzer durumların önlenmesi amacıyla, tünel giriş yapısının betonarme temel üzerine çelik konstrüksiyon imalatı ile uzatılmasının projelendirildiğini belirten Uraloğlu, “Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Bolu Dağı Tüneli’nin her iki tüpünde portal uzatma çalışması yapılmasıplanlandı. Projede bir tüpün 90 metre diğer tüpün ise 67 metre uzatılması ile viyadüklerde 9 adet çelik genleşme derzi değişimi yer almaktadır” dedi.

        Çalışmaların 1. etabı kapsamında, tünel portalının Ankara yönünün tünel girişinin, çelik konstrüksiyon, her biri 7 mm kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 370 ton çelik kullanılarak 90 metre uzatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Böylelikle tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik.” diye konuştu.

        3 adet viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 5 adet çelik genleşme derzi değişimi yapıldığını da anımsatan Uraloğlu, trafiğe kapatılan kesimde ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla 3.2 kilometre üstyapı onarım çalışması, 3 kilometrelik kesimde de orta refüjdeki beton bariyerlerin yenilenerek 7 Kasım 2023 tarihinde otoyolun trafiğe açıldığını ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, çalışmaların 2. etabı kapsamında, Bolu Dağı Geçişi’nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikametini Temmuz ayında trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını söyledi. D-100 üzerindeki heyelan çalışmalarına bağlı olarak tarihin değişkenlik gösterebileceğini belirten Uraloğlu, söz konusu istikamette trafiğin Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na aktarılacağını belirten Uraloğlu, Sürücülerin otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar katılabileceklerini bildirdi.

        Tünel portalının İstanbul yönü tünel çıkışının, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacağını da aktaran Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Her iki tüp üzerine mühendislik dolgusu yapılarak çalışmalar tamamlanacaktır. Yapılacak bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik. Viyadük-1 ve Viyadük-4’de depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu 4 adet çelik genleşme derzi değişimi yapacağız. Ayrıca, trafiğe kapatılan kesimde orta refüjdeki beton bariyerler yenilenecek. Ankara ve İstanbul arasında ulaşımı sağlayan bu önemli güzergahı bakanlık olarak ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda güçlendiriyor ve yeniliyoruz. Söz konusu çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesi planlanmakta olup otoyol trafiğe açıldıktan sonra mühendislik dolgusu ve gabion yapısının tamamlanması için şerit daraltmaları olabilecektir.”

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