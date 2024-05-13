Bolu Dağı'nda ulaşıma sis ve sağanak engeli
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
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D-100 kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ile Bolu geçişindeki Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkisini gösterdi, görüş mesafesi düştü.
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile Bolu Dağı Tüneli mevkisinde ise sağanak nedeniyle sürücüler, trafikte dikkatli seyretti.
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Otoyolun Gümüşova rampaları ve Bolu Dağı Viyadükleri kısmında, olumsuz hava şartlarına bağlı hasarlı kazalar meydana geldi.
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Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarısında bulundu.
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Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.