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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da zincirleme kazada 7 yaralı

        Bolu'da zincirleme kazada 7 yaralı

        Bolu'da, D-100 yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 23:59 Güncelleme: 13.05.2024 - 00:11
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        Bolu'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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        Bolu'da, D-100 yolunda, trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Kartalkaya ışıklı kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde kırmızı ışıkta bekleyen Murat A. yönetimindeki cipe arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki otomobil ve Tüzün D. idaresindeki otomobil çarptı.

        Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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