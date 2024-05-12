Bolu'da zincirleme kazada 7 yaralı
Bolu'da, D-100 yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da, D-100 yolunda, trafik ışıklarında 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Kartalkaya ışıklı kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde kırmızı ışıkta bekleyen Murat A. yönetimindeki cipe arkasından gelen Feyzi O. yönetimindeki otomobil ve Tüzün D. idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada 3 araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.