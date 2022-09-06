Bolu'da yaşandı! Firari hükümlü cezaevinde yakalandı

Cezaevi girişinde yapılan kimlik kontrolünde yakalama kararı olduğu belirlenen Emin Arslan, gözaltına alındı.

Arslan, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülürken, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim" diyerek güldü. İşlemleri tamamlanan Emin Arslan, cezaevine gönderildi.