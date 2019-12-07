Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bolu'nun Yumrukaya ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Daha sonra Bolu depreminin büyüklüğünü Kandilli'de açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 7 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 7 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.12.07 08:38:59 37.2782 28.2875 2.7 -.- 2.0 -.- KOZAGAC-(MUGLA) 2019.12.07 08:32:53 39.9092 40.8858 3.6 -.- 1.7 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) 2019.12.07 07:46:56 39.6363 42.2983 11.6 -.- 2.2 -.- HASANOVA-KARAYAZI (ERZURUM) 2019.12.07 07:28:46 38.6422 25.0507 4.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI 2019.12.07 06:00:01 36.9147 27.4620 4.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.12.07 05:36:57 40.9122 31.5643 8.3 -.- 1.9 -.- CUKUROREN-YIGILCA (DUZCE) 2019.12.07 05:32:06 40.7448 31.5100 2.8 -.- 3.0 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) 2019.12.07 05:14:48 40.8133 28.9390 11.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI 2019.12.07 04:57:39 39.3342 28.2737 7.8 -.- 1.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2019.12.07 04:07:19 39.3423 28.2737 5.4 -.- 2.2 -.- TASKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) 2019.12.07 03:16:40 40.7650 31.5070 8.7 -.- 2.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) 2019.12.07 02:48:37 40.4140 27.1542 11.6 -.- 1.4 -.- AKSAZ-BIGA (CANAKKALE) 2019.12.07 01:42:55 40.7745 31.5327 7.3 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) 2019.12.07 01:36:15 40.7752 31.5077 5.0 -.- 3.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU)