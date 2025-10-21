Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Bolivya'nın yeni devlet başkanı Paz'dan ABD'ye mesaj | Dış Haberler

        Bolivya'nın yeni devlet başkanı Paz'dan ABD'ye mesaj

        Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini kazanan merkez sağın adayı Rodrigo Paz, ABD ile 17 yıl önce bozulan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 02:23 Güncelleme: 21.10.2025 - 02:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolivya'nın yeni devlet başkanı Paz'dan ABD'ye mesaj
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bolivya'nın yönetimsel başkent La Paz'da basın toplantısı düzenleyen Rodrigo Paz, seçimi kendisi değil, tüm Bolivya ve demokrasinin kazandığını söyledi.

        Paz, Bolivya’yı dünyaya yeniden entegre etmek istediklerini vurgulayarak, "Özellikle ABD hükümetiyle diyalog halindeyiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilişki yeniden başlayacak" dedi.

        AA'nın haberine göre; ülkeyi ileriye taşımak için katkıda bulunmak isteyen tüm kesimlerle diyaloğa hazır olduklarını dile getiren Paz, "Bolivya’yı dünyaya açmamız, son 20 yılda jeopolitik ve jeoekonomik olarak kaybettiğimiz rolü yeniden üstlenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

        Mevcut Devlet Başkanı Luis Arce ise yaptığı açıklamada Paz’ı tebrik ederek, düzenli bir geçiş süreci için hazır olduklarını bildirdi. Eski Devlet Başkanı Evo Morales ise, seçim sonuçlarının kendisini üzdüğünü belirtti.

        REKLAM

        MORALES, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ 17 YIL ÖNCE SINIR DIŞI ETMİŞTİ

        Ülkeyi 2006–2019 yılları arasında yöneten Morales, 2008’de dönemin ABD Büyükelçisi Philip Goldberg’i, Bolivya’yı bölmeyi amaçlayan sağcı bir komployu desteklediği gerekçesiyle sınır dışı etmişti.

        Morales, aynı gerekçelerden dolayı ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve Uluslararası Kalkınma Ajansı temsilciliklerini de ülkeden çıkarmıştı.

        ABD yönetimi ise Bolivya’nın Washington Büyükelçisini sınır dışı etmiş ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştu.

        20 YILLIK MAS İKTİDARI SON BULMUŞTU

        Bolivya'da 19 Ekim'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçimini Hristiyan Demokrasi Partisi’nin merkez sağ adayı Rodrigo Paz, oyların yüzde 54,53’ünü alarak kazanmıştı.

        Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına son vermişti.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BOLİVYA
        #ABD
        #haberler
        #Rodrigo Paz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        Donald Trump: Hamas'a bir şans vereceğiz
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        12 saat yüzerek hayatta kaldı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Oğlunu öldürüp eşini ağır yaraladı
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Zelenskiy: Tutumumuz değişmedi
        Sapanca'da acı son
        Sapanca'da acı son
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        İsveç'te Mjallby şampiyon oldu!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Amerika’ya ihraç edilecek
        Amerika’ya ihraç edilecek
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Habertürk Anasayfa