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        Haberler Dünya Amerika Bolivya'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 31 ölü | Dış Haberler

        Bolivya'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 31 ölü

        Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, yolcu otobüsünün 800 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 04:20 Güncelleme: 18.02.2025 - 04:20
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        Bolivya'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 31 ölü
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        Bolivya'daki polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Petosi kentinden yola çıkan otobüsün Yocalla kasabasında 800 metrelik uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, kazada 31 kişinin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Arazinin engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Kazanın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

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        #BOLİVYA
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