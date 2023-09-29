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        Haberler Spor Diğer Boks Boks maçı sırasında 'tavşan yumruğu' hamlesiyle felç kalan boksörün trajik hikayesi - Diğer Haberleri

        Boks maçı sırasında 'tavşan yumruğu' hamlesiyle felç kalan boksörün trajik hikâyesi

        2015 yılında, Terrel Williams ve Prichard Colon ringte karşı karşıya geldi. Williams, yasak olmasına rağmen beyne zarar veren 'tavşan yumruğu' hamlesi ile defalarca rakibi Colon'a vurdu. O zamanlar 23 yaşında olan Colon'un hayatı trajik bir şekilde sonsuza kadar değişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:54
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        • 1

          17 Ekim 2015'te Terrel Williams ve Prichard Colon bir boks maçında karşı karşıya geldi. Ancak Williams, ciddi bir maç ihlali yapıyordu; rakibine 'tavşan yumruğu' denilen bir hamle ile saldırıyordu. Tavşan yumruğu; başın arka tarafına, omurga ile kafatasının bağlantı noktasına vurulan tehlikeli bir hareketti.

        • 2

          Yasaklı bir hamle olan ve defalarca tekrarlanan tavşan yumruğu, maçın hakemi Joe Cooper tarafından görmezden gelindi. Colon, arka arkaya aynı şekilde darbe yedi. Bunu hakeme söylemesine rağmen Cooper, Colon'a kendisinin ilgilenmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi.

          Colón, arka arkaya yediği tavşan yumruklarından sonra doktor Richard Ashby'e başının döndüğünü söyledi ama doktor yüzeysel bir muayeneden sonra sporcunun iyi olduğuna ve maça devam edebileceğine karar verdi.

          Fotoğraf: Prichard Colon ile rakibi Vivian Harris. Kaynak: AP

        • 3

          Her şeye rağmen maç normal seyrinde gibi gözüküyordu ama maçın dokuzuncu turunda Prichard Colon, maçın bittiğini düşünerek eldivenlerini çıkarttı. Bu hareket onun diskalfiye olmasına neden oldu. Williams, geceyi maçın galibi olarak tamamladı.

          Ancak Prichard iyi durumda değildi. Maçtan sonra kusmaya başladı ve acilen hastaneye kaldırıldı; maçtan sonra beyin hasarı sebebiyle 221 gün süren bir komaya girdi. Komadan çıktıktan sonra sporcunun yaşamı bir daha eskisi gibi olmadı; yatalak kaldı ve sonraki iki yıl boyunca neredeyse hiçbir şeye tepki veremedi.

        • 4

          Sonrasında Terrel Williams boksa iki yıl ara verdi ve Colon komadan uyandıktan bir yıl sonra ringlere geri döndü. Raporlara göre, daha sonra Pennsylvania Eyalet Atletizm Komisyonu tarafından, David Grayton'a karşı bir kavga sırasında elini yaraladığı için kendisine süresiz uzaklaştırma cezası verildi.

          Cezanın nedeni yaralama olsa da, pek çok kişi onun Prichard Colon'a karşı yaptığı yasa dışı eylemlerinin de komisyonun nihai kararında rol oynadığına inanıyor.

        • 5

          Trajik olaylardan sonra Williams'ın özür dilediği düşünülüyor ama bu hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Williams, 2018 yılında The Ring'e yaşananlardan dolayı kendisini sorumlu olarak görmediğini belirten bir röportaj verdi:

          Prichard için her gün dua ediyorum. Bu asla değişmeyecek. Ona huzur ve sağlıktan başka bir şey dilemiyorum... Asla birine bilerek zarar vermem... Kendimi suçlamıyorum. Bunun için dua ettim. Genç adama gerçekten iyi şanslar diliyorum. Bu benim için zor bir durum, Colon'un ailesi için de zor bir durum."

        • 6

          2021 yılında Colon kafatasından bir ameliyat daha geçirdi ve doktorlar her şeyin olumlu gittiğini söyledi. Ameliyatından bir hafta önce WBC onu fahri şampiyon ilan etti. Colon, an itibarıyla hâlâ belirli görevleri yerine getirebiliyor.

          Korkunç trajediden iki yıl sonra, 2017'de Prichard'ın ebeveynleri 50 milyon dolar değerinde tazminat davası açtı. Dava henüz sonuçlanmadı.

          Kaynak: Sportskeeda, sportsmanor, Lowkickmma

          Fotoğraflar: Prichard Colon Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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