Bohça kebabı nasıl yapılır? Dilerseniz kreple dilerseniz yufkadan yapacağınız bohçayla üzerinde eriyen kaşar peyniriyle çok derli toplu bir yemek olduğunu belirtmek isterim. Hem protein hem sebze hem de karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayan enfes lezzet bohça kebabı tarifiyle karşınızdayız.

Bohça Kebabı Malzemeler:

2 adet yufka

İç malzeme;

1 adet göğüs eti

2 adet Patates

1, 5 su bardağı Bezelye

1 adet soğan

Sıvı yağ

2 adet Domates (salça da olabilir)

Baharat

Tuz

Üzeri için;

1 kaşık tereyağı veya sıvı yağ

1, 5 yemek kaşığı un

1, 5 su bardağı süt

Kaşar peyniri

Bohça Kebabı Yapılışı:

Bezelyeleri ve küp doğradığımız patatesleri haşlayalım.

Soğanı yemeklik doğrayıp sıvıyağ içerinde kavuralım. Baharat ve domatesi ilave edip kavurmaya devam edelim. Domatesler suyunu çekene kadar kavuralım.

Tavuğu küp şeklinde doğrayıp ayrı bir tava içinde suyunu çekene kadar kavrulalım.

Pişen tavukları domatesli karışımın içine ilave edelim.

Bezelye ve patatesi de ilave edip bir güzel harmanlayalım.

Yufkaları dörde bölelim bir kâsenin içinde kenarlarını dışa sarkacak şekilde koyalım.

İç harcı yufkaların içine koyalım. Yufkaları kapatalım. Kâseyi ters çevirip içinden bohça haline getirdiğimiz yufkayı çıkartalım.

Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine koyalım.

Bütün malzemeler bitene kadar bunu tekrar edelim.