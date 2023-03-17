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Haberler Basketbol NBA

Bogdanovic, Atlanta Hawks ise sözleşme yeniledi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı.

Giriş: 17.03.2023 - 12:47 | Güncelleme: ABONE OL
Bogdanovic, Atlanta Hawks ise sözleşme yeniledi
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'da 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.

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