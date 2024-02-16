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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boğazlardan 2023'te kaç gemi geçti? Türk boğazları gemi trafiği 2023-2024 - İş-Yaşam Haberleri

        Boğazlardan geçen yıl kaç gemi geçti?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında İstanbul Boğazından 39 bin, Çanakkale Boğazından ise 44 bin 892 adet olmak üzere Türk boğazlarından toplamda 83 bin 892 gemi geçişi ile bir önceki yıla göre yüzde 8,2 oranında artış sağlandığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:10
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        Boğazlardan geçen yıl kaç gemi geçti?
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada dünya denizyolu ticaretinin yüzde 3 arttığını ve 2024 yılında da deniz ticaretinin yüzde 2,1 büyüyerek yaklaşık 12,636 milyar tona ulaşmasını beklediklerini belirterek, bu büyümeden Türk Boğazları ve Karadeniz trafiğinin de olumlu yönde etkileneceğini belirtti.

        Türk boğazlarından geçen gemi trafiğine ilişkin verileri paylaşan Bakan Uraloğlu, “2023 yılında İstanbul Boğazından 39 bin, Çanakkale Boğazından ise 44 bin 892 olmak üzere boğazlarımızdan toplamda 83 bin 892 gemi geçti. Bu sayıyla 2022 yılına göre yüzde 8,2 oranında artış olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de ise yaşanan savaş nedeni ile birçok limanın kapalı olması ve açık olanların da tam kapasite ile çalışmadığı göz önüne alındığında Türk boğazlarından geçen gemi sayısındaki artışın, yakın gelecekte Karadeniz'deki deniz trafiğini daha da artıracağını düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

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        TÜRKİYE LİMANLARINDAKİ KONTEYNER ELLEÇLEMELERİ 2023 YILINI ARTIŞLA KAPATTI

        2023 yılı Türkiye limanlarında elleçlenen yük ve konteyner istatistiklerini de değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Limanlarımızdaki konteyner elleçlemelerimiz dünyadaki trendin aksine 2023 yılını artışla kapatmıştır.” açıklamasında bulundu.

        Uraloğlu, Türkiye limanlarında ise elleçlenen konteyner miktarının ton bazında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artarak 133 milyon 467 bin 400 ton, TEU bazında ise yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

        “2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’nin denizyolu konteyner ticaretindeki düşüş trendi sona ermiş ve aylık bazlarda bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında artışlar göstermiştir. 2024 yılında ise dünya denizyolu konteyner taşımacılığının yüzde 4 büyümesi beklenmektedir.

        2023 yılının ilk yarısında limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 azalırken, yılın ikinci yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artmış ve yüksek bir artış performansı sergilemiştir. 2024 yılında, uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ve bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ile deniz ticaretinde yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz.”

        EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

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        Bakan Uraloğlu, 2023 yılında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 81,9 milyon ton yük elleçlemesi gerçekleştiğini belirterek, "Kocaeli Bölge Liman Başkanlığımız da elleçlenen 81,29 milyon ton elleçlemesini geçerek ilk defa ülkemizde en çok yükün elleçlendiği bölge Aliağa Bölgesi olmuştur. Konteyner elleçlemelerinde ise en yüksek elleçleme yaklaşık 3,17 milyon TEU elleçleme ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığımızda gerçekleşmiştir. Bu liman bölgemizi 2,16 milyon TEU konteyner elleçleme ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığımız takip etmiştir." bilgisini paylaştı.

        Karayolundaki taşımacılığı denizyoluna kaydırarak hem yaşanan trafiği hem de sınır kapılarındaki beklemeleri azaltmak için 2023 yılında denizyolu bağlantılı yurtdışı hatlarda toplam 2 milyon 764 bin 390 otomobil taşınarak 2022 yıl sonuna göre yaklaşık yüzde 17 artış sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Yurtdışı bağlantılı Ro-Ro hatlarında yük taşıma amaçlı 698 bin 133 yük taşıma birimi taşınmıştır." ifadesini kullandı.

        KRUVAZİYER GEMİLERİ EN ÇOK KUŞADASI LİMANINA DEMİR ATTI

        Uraloğlu, 2023 yılında limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yıla göre yüzde 20 artışla 1192 adet, limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısının da geçen yıla göre yüzde 52,6 artışla 1 milyon 542 bin 522 yolcu olarak gerçekleştiğini belirterek, "2023 yılında en fazla kruvaziyer gemi uğrak sayısı 531 adet kruvaziyer gemi ile Kuşadası limanı olmuştur. Bu rakamlar 2015 yılından beri gerçekleşen en yüksek rakamlar olup, 2024 yılında hedefimiz 2 milyon yolcuya ulaşmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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