Boğazına erik kaçması sonucu hayatını kaybeden 14 aylık Alya defnedildi

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Alınan bilgiye göre, Feride ve Sezer Aslan çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Alya Aslan, dün evlerinde yediği eriğin nefes borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Ailenin durumu fark etmesinin ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alya'nın cenazesi, otopsinin ardından merkeze bağlı Hacıali köyünde kılınan namaz sonrası defnedildi.