Boğaziçi'nde rektör protestosu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, bir grup üniversite öğrencisinin tepkisini çekti. Öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etti. Üniversitenin girişinde protesto düzenleyen öğrenciler, "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganları attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed Özkan'ın yerine Prof. Dr. Melih Bulu atandı.