Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi 1298 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bir kedinin acıyla bağırdığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, demir korkuluğun sivri ucunun kedinin boğazına saplandığını belirledi.

Acı içinde kıvranan kediyi kalın bir bezle tutan itfaiye ekipleri, kediyi dikkatli bir çalışma sonucu kurtardı.

AA'nın haberine göre; yüksekten demir korkulukların üzerine düştüğü tahmin edilen kedi, itfaiye ekiplerince bir koliye konulduktan sonra tedavisinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi