Porsche ve Boeing, şehir içi hava ulaşımı pazarını keşfetmek ve şehir içi trafiğini hava sahasına genişletmek için bir anlaşma imzaladı.

İki şirketin, bu ortaklıkla, kişisel şehir içi hava araçlarının geleceğini incelemeye ilişkin çalışmalarını kuvvetlendireceği açıklandı.

Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Detlev von Platen, "Porsche, spor otomobil üretimine dayalı faaliyet alanını genişleterek şehir içi hava ulaşımı için önde gelen bir marka olmayı hedefliyor. Bu, uzun vadede, ulaşımın üçüncü boyutuna geçmek anlamına gelebilir. Alanlarında önde gelen bu iki küresel şirketin güçlerini, geleceğin potansiyel ana pazar segmentlerinden birine yön vermek için birleştiriyoruz" dedi.

Boeing, Porsche ve Boeing’in yan kuruluşu Aurora Flight Sciences ile birlikte dikey iniş kalkış yapabilen tamamen elektrikli hava aracı için bir konsept geliştiriyor.

Bu üç şirketin yanı sıra Porsche’un yan kuruluşları Porsche Mühendislik Hizmetleri GmbH ve Studio F.A. Porsche mühendislerinin, aracın prototipini tamamlayıp testlerini gerçekleştireceği bildirildi.

PAZAR 2025'TE İVMELENECEK

Boeing NeXt’in Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Steve Nordlund, "Bu işbirliği, güvenli ve verimli yeni bir ulaşım ekosistemi geliştirmeye dönük çabalarımıza katkıda bulunmasının yanı sıra premium şehir içi hava araçlarının geliştirilmesi için önde gelen bir otomobil markasıyla beraber araştırma yapma fırsatı sunacak. Porsche ve Boeing, şehir içi hava ulaşımını tüm dünyada özendirmek için hassas cihaz mühendisliğini, tarz ve inovasyonu bir araya getirecek" açıklamasında bulundu.

2018 yılında Porsche Consulting tarafından yapılan araştırma, şehir içi hava ulaşımı pazarının 2025 yılı sonrasında ivme kazanacağını öngörüyor.

Araştırmada, şehir içi hava ulaşımı çözümlerinin, mevcut geleneksel kara ulaşımı araçlarına kıyasla daha az maliyet ve daha fazla esnekliğin yanı sıra daha hızlı ve verimli bir şekilde yolcu taşımacılığı yapabileceği bilgisi yer alıyor.