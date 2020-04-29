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Boeing iki çeyrek üst üste zarar açıklarken, 787 Dreamliner'ların üretimini aylık yedi adede indireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 737 MAX üretiminin 2020 yılında düşük sayıda devam ettirileceği ifade edildi, ancak bu konuya ilişkin bir takvim açıklanmadı.

Boeing CEO'su Dave Calhoun ise çalışanlarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle azalan talepten dolayı şirketin işgücünde de yüzde 10'luk azalmaya gidileceğini söyledi.

Calhoun, "Çalışan sayımızı gönüllü işten ayrılmalar, emekli olanlar ve yeni iş bulanlar ve ek olarak zorunda kalırsak mecburi işten çıkarma ile de yaklaşık yüzde 10 civarında azaltacağız." dedi.

Geçen sene ilk çeyrekte 1.99 milyar dolar kâr açıklayan Boeing bu yıl aynı dönemde 1.7 milyar dolar zarar etti.