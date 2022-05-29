Bodrumspor ilk kez 1. Lig'de

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Bodrumspor, 30. dakikada Erdem Çetinkaya ve 39. dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. 59. dakikasında Cenk Şen'in golüyle skoru 3-0'a taşıyan Muğla temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.
BODRUMSPOR İLK KEZ 1. LİG'DE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 72 puana ulaşan ve ligi 3. bitiren Bodrumspor, play-off'ta Sivas Belediyespor ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bıraktıktan sonra finalde TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
İlk kez 1. Lig'de yer alacak Bodrumspor, 2014-2015 sezonunda TFF 3. Lig’e, 2016-2017’de de TFF 2. Lig'e çıkmıştı.
Sezona TECO Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Tahsin Tam yönetiminde başlayan Muğla temsilcisi, İsmet Taşdemir'le devam ettiği sezonda 1. Lig coşkusu yaşadı.
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR FİNALDE KAYBETTİ
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada ve düşme hattında tamamlamasına rağmen ikinci devredeki performansıyla ligi 56 puanla 3. durumda bitiren Tahsin Tam yönetimindeki TECO Karacabey Belediyespor, play-off çeyrek finalinde Isparta 32 Spor'u, yarı finalde de Tarsus İdmanyurdu'nu elemesine rağmen Bodrumspor'a mağlup olarak 1. Lig vizesi alamadı.
1. LİG'DE 19 TAKIMDAN 18'İ BELLİ
TFF 2. Lig play-off maçlarının tamamlanmasıyla Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezon mücadele edecek 19 takımdan 18'i belirlendi. Spor Toto 1. Lig'de yer alacak son ekip 2 Haziran Perşembe günü 1. Lig play-off finalinde oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor maçının mağlubu olacak.
Gelecek sezon 1. Lig'de yer alacak 19 takım içinde Süper Lig'den düşen Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den yükselen Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'un yanı sıra Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Manisa FK, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor yer alıyor.
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