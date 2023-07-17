Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanbul'a uçacak AnadoluJet'e ait bir yolcu uçağında taşkınlık çıkaran bir yolcu nedeniyle arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayda yolcu gözaltına alındı.

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre uçakta bulunan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da taşkınlık çıkaran yolcuya müdahale etti.

AZİZ YILDIRIM DA TEPKİ GÖSTERDİ

İddiaya göre alkollü olduğu ifade edilen ve yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı olduğu belirlenen yolcu, diğer yolculara sataşmaya başlayınca, Yıldırım, "Bu ne terbiyesizlik" diyerek tepki gösterdi. Yolcunun ise "Başkanım, ben sizi seviyorum. Sizinle işim yok, siz karışmayın" dediği öğrenildi.

Yolcunun taşkınlığa devam etmesi üzerine de uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. Hemen ardından da 6 kişiden oluşan emniyet güçleri uçağa girerek taşkınlık çıkaran yolcuyu gözaltına aldı. Şüpheli uçaktan indirilirken de apronda bekleyen yolcuların güvenlik güçlerini alkışladığı görüldü.

21.30'da kalması beklenen uçağın ise yaklaşık 1 saatlik gecikmenin ardından seferine devam ettiği öğrenildi.