Bodrum FK- Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 11 maçta tek puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray 31 puanda lider konumda bulunuyor. Okan Buruk'un öğrencileri zorlu deplasman fikstürüne Bodrum galibiyetiyle başlamak istiyor. Öte yandan Volkan Demirel yönetiminde 3. maçına çıkacak Bodrum takımı, Galatasaray karşısında sürpriz arıyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Bodrum FK- Galatasaray maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...