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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da son 2 günde 3. kez ana su isale hattı patladı! | Son dakika haberleri

        Bodrum'da son 2 günde 3. kez ana su isale hattı patladı!

        Bodrum'da son 2 günde 3. kez ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Tonlarca suyun yine boşa aktığı ilçede, vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 06:31 Güncelleme: 22.07.2024 - 06:33
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        Bodrum'da yine ana su isale hattı patladı!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluştu, kaldırım yarıldı. Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı

        YİNE ANA SU İSALE HATTI PATLADI

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 22.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi'nde meydana geldi. Bodrum'a 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahalles'inden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.

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        YOLDA ÇUKUR OLUŞTU, KALDIRIM YARILDI

        Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.

        BÖLGE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.

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