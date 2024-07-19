İçme suyu isale hattı patladı! Yol çöktü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda çukur oluştu
Yahşi Mahallesi Kargı Caddesindeki içme suyu isale hattı patladı.
Patlamanın ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli sular çevredeki bazı sitelerin bahçesine dolarken, sürücüler de araçlarıyla yolda güçlükle ilerledi.
Belediye ekiplerince bölgede tedbir alındı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.