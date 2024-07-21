NYT: Gizli Servis, son iki yıl içinde Trump için daha fazla koruma ve kaynak talebini reddetti | Dış Haberler

NYT: Gizli Servis, son iki yıl içinde Trump için daha fazla koruma ve kaynak talebini reddetti | Dış Haberler

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The New York Times (NYT) gazetesi, eski ABD Başkanı Donald Trump için son 2 yılda yapılan daha fazla koruma ve kaynak talebinin ABD Gizli Servisi tarafından reddedildiğini belirtti.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, NYT'ye yaptığı yazılı açıklamada, Trump için yapılan ilave koruma ve kaynak talebinin geri çevrildiğini doğruladı.

Gizli Servis'in "devamlı bir tehdit ortamında" çalıştığını belirten Guglielmi, etkinliklere gönderebilecekleri kaynakların kısıtlı olduğunu ifade etti. Guglielmi, Gizli Servis'in ilave kaynak sağlayamadığı durumlarda da Trump'ın katılacağı etkinlikler için yerel kolluk kuvvetlerinden destek istediklerini aktardı. NYT'ye konuşan yetkililer de Trump'ın seçim kampanyasının son iki yıl içinde Gizli Servis'ten ilave güvenlik talep ettiği ancak bu taleplerin karşılanmadığını kaydetti. REKLAM

GİZLİ SERVİS SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ - Gizli Servis, suikast girişimi sonrası eleştirilmişti ABD Gizli Servisi, Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından yoğun eleştiriye maruz kalmıştı. ABD basını, bir keskin nişancının Trump'ın 150 metre uzağına nasıl konuşlanabildiğini sorgularken, ABD Gizli Servisi keskin nişancılarının neden vakitlice hareket etmediği tartışma konusu olmuştu. Trump'ı seçim mitingi sırasında korumakla yükümlü olan ve suikast girişiminin ardından güvenlik zafiyeti olduğu yönünde yoğun eleştiriye maruz kalan Gizli Servis, olayla ilgili bağımsız soruşturmaya destek vereceğini bildirmişti.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.