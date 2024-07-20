Bodrum'da işletme ve marina arasındaki alan halk plajı oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 400 metrekarelik bir alanın halk plajı olarak düzenlendiği bildirildi. Alan uzun zamandır bölgede faaliyet gösteren işletmelerin inşaat malzemesi deposu olarak kullanılıyordu
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da Yalıkavak Marina ve bir işletme arasındaki küçük ama anlamlı alan halk plajı haline getirildi.
ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER YERLEŞTİRİLDİ
Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından halk plajı olarak düzenlenen yaklaşık 400 metrekarelik alana Bodrum Belediyesince vatandaşların kullanımı için şezlong ve şemsiyeler yerleştirildi.
İNŞAAT DEPOSU GİBİ KULLANILIYORDU
Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi önündeki sahil, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin inşaat malzemesi deposu olarak kullanılıyordu. Bodrum Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kamu arazisindeki işgal sonlandırılarak bölgedeki malzemeler kaldırıldı.