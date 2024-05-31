Bodrum'da göçmen faciası! Can kayıpları var
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmen faciası yaşandı. Olayda batma tehlikesi geçiren bottaki 14 kaçak göçmen kurtarılırken, denize düşen 6 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre denize düşüp kaybolan 6 kaçak göçmenden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında saat 02.36’da içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarını aldı.
KAYIP 4 KİŞİ ARANIYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14 kaçak göçmeni kurtardı.
Göçmenlerin, 6 arkadaşının denize düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 1’er İnsansız Hava Aracı (İHA), 3 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada göçmenlerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.