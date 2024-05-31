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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da göçmen faciası! Can kayıpları var - Son dakika haberler

        Bodrum'da göçmen faciası! Can kayıpları var

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında göçmen faciası yaşandı. Olayda batma tehlikesi geçiren bottaki 14 kaçak göçmen kurtarılırken, denize düşen 6 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:53
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        Bodrum'da göçmen faciası! Can kayıpları var
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        Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 14 kaçak göçmen kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre denize düşüp kaybolan 6 kaçak göçmenden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında saat 02.36’da içinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve batma tehlikesi geçirdiği ihbarını aldı.

        KAYIP 4 KİŞİ ARANIYOR

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 14 kaçak göçmeni kurtardı.

        Göçmenlerin, 6 arkadaşının denize düştüğünü söylemesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait 1’er İnsansız Hava Aracı (İHA), 3 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada göçmenlerden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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        #son dakika
        #BODRUM
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