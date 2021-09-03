Bodrum'da bir orman yangını daha!

Son dakika: Bodrum'da bir orman yangını daha! - Haberler

AA

Umurça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Karadan güçlükle ulaşılan bölgeye, bir helikopter ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yerleşim yerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. İlçedeki bazı inşaat firmaları da beton mikserleriyle su taşıyarak, ekiplere destek verdi. Alevler, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.