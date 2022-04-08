Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

İngiltere ekibi Leicester City'nin Hollanda takımı PSV'yi ağırladığı müsabaka ise 0-0 sona erdi.

Karşılaşmaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.