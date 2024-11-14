Böbrek yetmezliği ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler
Tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu olarak görülen böbrek yetmezliğinde, çoğu hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemlidir. Böbrek yetmezliği hakkında bilinmesi gerekenlere birlikte bakalım.
Vücudumuzun filtresi olarak da bilinen böbreklerimiz, düzgün çalışmadığı zaman büyük sağlık problemlerine neden olabilir. Erken teşhis ile farkına varmak ise ciddi problemlerin oluşmasını engeller. İşte detaylar...
Böbrek yetmezliği (renal yetmezlik), böbreklerinizden birinin veya her ikisinin artık kendi başlarına iyi çalışmaması anlamına gelir. Böbrek yetmezliği bazen geçicidir ve hızlı bir şekilde gelişir (akut). Diğer zamanlarda yavaş yavaş kötüleşen kronik (uzun vadeli) bir durumdur.
Böbrek yetmezliği, halk arasında böbrek çürümesi olarak da bilinir. Böbreği çürüyen kişilerde vücutta üre gibi zararlı maddelerin birikimine bağlı olarak çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Böbrek çürümesi belirtiler açısından oldukça zengindir. Organ yetmezliği böbrekle ilgili olsa da hastalık belirtiler farklı organları da etkiler ve vücudun farklı bölgelerinde sorunlara yol açabilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ
- İdrar çıkışında azalma,
- El, ayak ve bacaklarda sıvı tutulumu, ödem oluşumu,
- Nefes darlığı,
- Mide bulantısı,
- Yorgunluk, halsizlik,
- Kalp ritminde bozukluk,
- Göğüs ağrısı,
- Nöbet geçirme,
- Güçsüzlük,
- Koma olarak sıralanabilir.
BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANMA ORANI YÜKSEK OLANLAR
- 60 yaş üstü olanlar
- Şeker hastalığı olanlar
- Anormal böbrek yapısına sahip olanlar
- Ailesinde böbrek hastalığı olanlar
- Yüksek tansiyon
- Kalp rahatsızlığı olanlar
BÖBREK YETMEZLİĞİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?
böbrek yetmezliğini teşhis etmek için çeşitli böbrek fonksiyon testleri kullanabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcısı böbrek yetmezliği riski altında olduğunuzdan şüphelenirse, yaygın testler şunları içerir:
- KAN TESTLERİ
Kan testleri böbreklerinizin kanınızdaki atıkları ne kadar iyi temizlediğini gösterir. Bir sağlık görevlisi kolunuzdaki bir damardan az miktarda kan çekmek için ince bir iğne kullanacaktır. Daha sonra teknisyenler kan örneğinizi bir laboratuvarda analiz edecektir.
- İDRAR TESTLERİ
İdrar testleri idrarınızdaki protein veya kan gibi belirli maddeleri ölçer. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde veya bir hastanede özel bir kaba işeyeceksiniz. Teknisyenler daha sonra idrar örneğinizi bir laboratuvarda analiz edecekler.
- GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
Görüntüleme testleri, bir sağlayıcının böbreklerinize ve çevresindeki bölgelere bakarak anormallikleri veya tıkanıklıkları belirlemesine olanak tanır. Yaygın görüntüleme testleri arasında böbrek ultrasonu, BT ürogramı ve MRI bulunur.
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EVRELERİ NELERDİR?
Kronik böbrek hastalığı, böbreklerin süzme fonksiyonlarına göre 5 evreye ayrılmaktadır. Hastalık evresinin artması, böbreğin daha az çalıştığı anlamına gelir.
Evre 1: Böbrekte hasara neden olan bir durum vardır. Böbreğin süzme işlevi, 90 ml/dakikanın üzerindedir.
Evre 2: Böbrekte hafif derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 60-89 ml/dakika;
Evre 3a: Böbrekte hafif ile orta derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 45-59 ml/dakika;
Evre 3b: Böbrekte orta derece ile şiddetli hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 30-44 ml/dakika;
Evre 4: Böbrekte şiddetli derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 15-29 ml/dakika arasındadır.
Evre 5: Son Dönem Böbrek Hastalığı olarak adlandırılır. Böbreğin süzme işlevinin ileri derecede bozulduğu (15 ml/dakikanın altına indiği) ve diyaliz veya böbrek nakli tedavisinin gerektiği evredir.
BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
- Düzenli egzersiz yapmak,
- İdeal vücut ağırlığında olmak,
- Sigara içmemek,
- Tuz tüketimini azaltmak,
- Yeterli miktarda sıvı almak,
- Aşırı alkolden uzak durmak,
- Hekim tavsiyesi olmadan bilinçsiz ilaç kullanmamaktır.
Toplumda, özellikle bazı ağrı kesicilerin bilinçsiz bir şekilde kullanılması böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı hızlandırmaktadır. Bazı bitkisel ürünlerin de, böbrekler ve karaciğer üzerinde zararlı etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır.