Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Böbrek yetmezliği ile ilgili bilinmesi gerekenler

        Böbrek yetmezliği ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler

        Tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu olarak görülen böbrek yetmezliğinde, çoğu hastalıkta olduğu gibi erken teşhis çok önemlidir. Böbrek yetmezliği hakkında bilinmesi gerekenlere birlikte bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vücudunuzun filtresine yeterince iyi bakıyor musunuz?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vücudumuzun filtresi olarak da bilinen böbreklerimiz, düzgün çalışmadığı zaman büyük sağlık problemlerine neden olabilir. Erken teşhis ile farkına varmak ise ciddi problemlerin oluşmasını engeller. İşte detaylar...

        Böbrek yetmezliği (renal yetmezlik), böbreklerinizden birinin veya her ikisinin artık kendi başlarına iyi çalışmaması anlamına gelir. Böbrek yetmezliği bazen geçicidir ve hızlı bir şekilde gelişir (akut). Diğer zamanlarda yavaş yavaş kötüleşen kronik (uzun vadeli) bir durumdur.

        Böbrek yetmezliği, halk arasında böbrek çürümesi olarak da bilinir. Böbreği çürüyen kişilerde vücutta üre gibi zararlı maddelerin birikimine bağlı olarak çeşitli belirtiler ortaya çıkar. Böbrek çürümesi belirtiler açısından oldukça zengindir. Organ yetmezliği böbrekle ilgili olsa da hastalık belirtiler farklı organları da etkiler ve vücudun farklı bölgelerinde sorunlara yol açabilir.

        REKLAM

        BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

        - İdrar çıkışında azalma,

        - El, ayak ve bacaklarda sıvı tutulumu, ödem oluşumu,

        - Nefes darlığı,

        - Mide bulantısı,

        - Yorgunluk, halsizlik,

        - Kalp ritminde bozukluk,

        - Göğüs ağrısı,

        - Nöbet geçirme,

        - Güçsüzlük,

        - Koma olarak sıralanabilir.

        BÖBREK YETMEZLİĞİNE YAKALANMA ORANI YÜKSEK OLANLAR

        - 60 yaş üstü olanlar

        - Şeker hastalığı olanlar

        - Anormal böbrek yapısına sahip olanlar

        - Ailesinde böbrek hastalığı olanlar

        - Yüksek tansiyon

        - Kalp rahatsızlığı olanlar

        BÖBREK YETMEZLİĞİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

        böbrek yetmezliğini teşhis etmek için çeşitli böbrek fonksiyon testleri kullanabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcısı böbrek yetmezliği riski altında olduğunuzdan şüphelenirse, yaygın testler şunları içerir:

        REKLAM

        - KAN TESTLERİ

        Kan testleri böbreklerinizin kanınızdaki atıkları ne kadar iyi temizlediğini gösterir. Bir sağlık görevlisi kolunuzdaki bir damardan az miktarda kan çekmek için ince bir iğne kullanacaktır. Daha sonra teknisyenler kan örneğinizi bir laboratuvarda analiz edecektir.

        - İDRAR TESTLERİ

        İdrar testleri idrarınızdaki protein veya kan gibi belirli maddeleri ölçer. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisinde veya bir hastanede özel bir kaba işeyeceksiniz. Teknisyenler daha sonra idrar örneğinizi bir laboratuvarda analiz edecekler.

        - GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

        Görüntüleme testleri, bir sağlayıcının böbreklerinize ve çevresindeki bölgelere bakarak anormallikleri veya tıkanıklıkları belirlemesine olanak tanır. Yaygın görüntüleme testleri arasında böbrek ultrasonu, BT ürogramı ve MRI bulunur.

        REKLAM

        KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EVRELERİ NELERDİR?

        Kronik böbrek hastalığı, böbreklerin süzme fonksiyonlarına göre 5 evreye ayrılmaktadır. Hastalık evresinin artması, böbreğin daha az çalıştığı anlamına gelir.

        Evre 1: Böbrekte hasara neden olan bir durum vardır. Böbreğin süzme işlevi, 90 ml/dakikanın üzerindedir.

        Evre 2: Böbrekte hafif derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 60-89 ml/dakika;

        Evre 3a: Böbrekte hafif ile orta derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 45-59 ml/dakika;

        Evre 3b: Böbrekte orta derece ile şiddetli hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 30-44 ml/dakika;

        Evre 4: Böbrekte şiddetli derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 15-29 ml/dakika arasındadır.

        Evre 5: Son Dönem Böbrek Hastalığı olarak adlandırılır. Böbreğin süzme işlevinin ileri derecede bozulduğu (15 ml/dakikanın altına indiği) ve diyaliz veya böbrek nakli tedavisinin gerektiği evredir.

        BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

        - Düzenli egzersiz yapmak,

        - İdeal vücut ağırlığında olmak,

        - Sigara içmemek,

        - Tuz tüketimini azaltmak,

        - Yeterli miktarda sıvı almak,

        - Aşırı alkolden uzak durmak,

        - Hekim tavsiyesi olmadan bilinçsiz ilaç kullanmamaktır.

        Toplumda, özellikle bazı ağrı kesicilerin bilinçsiz bir şekilde kullanılması böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı hızlandırmaktadır. Bazı bitkisel ürünlerin de, böbrekler ve karaciğer üzerinde zararlı etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır.

        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        Başhekim yardımcısını vuran sanıktan akla ziyan savunma!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Evden çalışanlar, 24 dakika daha fazla uyuyor
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        Gemi enkazına benzettiler! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        Oğlunu tornavidayla öldürdü! Baba dehşeti!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu! 9 sayfalık not toplu ölümü aydınlattı!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Çalhanoğlu'dan G.Saray sözleri!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Hasret'in öldüğü kazada sır perdesi aralandı!
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Bakan'dan EYT'nin maliyeti açıklaması
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Trump, Dışişleri Bakanı adayını açıkladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Habertürk Anasayfa