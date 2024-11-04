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        Haberler Sağlık Böbrek nakliyle görevine dönen doktor "organ bağışı elçisi" oldu | Sağlık Haberleri

        Böbrek nakliyle görevine dönen doktor "organ bağışı elçisi" oldu

        İzmir'de diyaliz tedavisi nedeniyle mesleğinden 7 ay uzak kalan doktor Volkan Balat, böbrek nakliyle sağlığına kavuşup işine döndü. Balat hem kendi hastaları ve yakınlarına hem de gittiği diyaliz merkezindekilere organ bağışının önemini anlatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:31
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        Böbrek nakliyle görevine dönen doktor "organ bağışı elçisi" oldu
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        Ödemiş Devlet Hastanesinde görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Volkan Balat'a, 18 yıl önce polikistik böbrek hastalığı teşhisi konuldu.

        İlaç tedavisine rağmen geçen yıl böbrek fonksiyonlarını kaybeden 46 yaşındaki Balat, çalıştığı hastanede 7 ay diyaliz tedavisi gördü ve bu nedenle çok sevdiği mesleğine ara vermek zorunda kaldı.

        Balat'a, doktor olan eşinden organ nakli hazırlığı yapılırken, İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan bir hastadan Kasım 2023'te böbrek nakli gerçekleştirildi.

        Sağlığına kavuşan ve bir süre evinde dinlenen Balat, geçen ay çok sevdiği mesleğine başlamanın mutluluğunu yaşadı.

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        ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ ANLATIYOR

        Uzman doktor Volkan Balat, nakille ikinci bir hayata "merhaba" dediğini söyledi.

        Organ nakil listesinde böbrek nakli olmayı beklediği günleri unutamadığını anlatan Balat, sözlerine şöyle devam etti: "Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için sık sık diyaliz merkezine geliyorum, buradaki hastalarla da görüşüyoruz. Onlara organ nakli olması açısından telkinlerde bulunuyoruz. Kendi çalıştığım poliklinikte de gelen hastalara, hasta yakınlarına, organ naklinin ne kadar önemli olduğunu, bunun bir hayat kurtarmak olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çocuk hastalıkları uzmanıyım ama organ nakli benim için farklı bir yerde. Gönüllü olarak herkese anlatmaya çalışıyorum. Bir nevi onun elçisi gibi oldum."

        Diyaliz tedavisi görenlere nakil süreci hakkında bilgi verdiğini ifade eden Balat, "Moral veriyorum, kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Onlar için de moral oluyor" dedi.

        Aynı hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Seçil Balat da eşinin sağlığına kavuştuktan sonra mesaisinin dışında kalan zamanını çevresindekilere organ naklinin önemini anlatmaya harcadığını kaydetti.

        Diyaliz tedavisi gören 70 yaşındaki Müzeyyen Yiyen ise Balat'ın kendilerini sık sık ziyarete geldiğini, onun yaşadıklarının kendisine umut olduğunu dile getirdi.

        "TÜM VATANDAŞLARIMIZI ORGAN NAKLİNE DAVET EDİYORUM"

        Balat'ın böbrek naklini yapan ekipte görev alan Prof. Dr. Erhan Tatar, "İyileştiğinde görevinin başında ziyaret edeceğim" sözünü yerine getirerek doktoru hastanede ziyaret etti.

        Balat'ın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, "Böbrek nakli hastalarımıza umut sağlıyor. Tüm vatandaşlarımızı organ nakline davet ediyorum" dedi.

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