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Bobin Nedir?

Bobin bir silindir üzerine sarılmış ve dış kısmından yalıtım işlemi yapılmış iletken tel sargıdır. İndüktör ismi de verilmekte olduğu bilinmektedir. Elektrik enerjisinden manyetik alan oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu enerjinin manyetik alan şeklinde depolanabilmesine olanak sağlamaktadır. Bobinler üstünden geçmekte olan elektrik enerjisinin yavaş olmasından dolayı güç kaynağı ya da sinyal işleme mekanizmalarında filtreleme elemanı olarak kullanılabilmektedir. AC gerilimi yükseltmek ya da alçaltmak amacı ile de farklı sarım sayısına sahip iki tane bobinden oluşan trafolar kullanılabilmektedir. Bobinlerin kullanım alanları arasında röleler, motorlar, hoparlörler, ısıtıcılar, solenoidler, elektromıknatıslar, trafo devreleri bulunmaktadır. Genel olarak bobin nedir sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Bobin Çeşitleri

Sabit ve ayarlanabilir olan çeşitleri mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Ferrit nüveli bobinler: Nüvesi nikel, alüminyum, kobalt, demir gibi metaller ile başka katkı maddelerinin karıştırılmasıyla oluşturulan bobinlerde indüktans yüksek olmaktadır.

Hava nüveli bobinler: Genellikle yüksek frekans devrelerinde kullanılmaktadır.

Demir nüveli bobinler: Şok bobini ismi ile de bilinmektedir. Ses frekansı ve filtreleme devrelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sac nüveli bobinler

Toroid bobinler

Nüvesi hareket edebilen bobinler

Sargı ayarlı bobinler

Kademeli bobinler

Bobin Özellikleri

Bobin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Bobin teli elektrik akımına maruz kaldığında, elektrik akımı sürekli olarak tellerde dönmekte ve yer değiştirmektedir. Bu durum ise manyetik bir alan oluşturmaktadır. Bobinler en temel anlatımı ile mıknatıs niteliğine sahiptir.

Bobinin tel sarılmakta olan makarasına karkas ismi verilmekte olduğu bilinmektedir.

Elektrik harcamayan bir devre elemanı olan bobinler elektrik gerilimine depolayarak düzenlemektedir.

Bobin Ne İşe Yarar?

Herhangi bir devrenin içerisinde ne işe yaradığı hakkında merak edilmekte olan sorular bulunmaktadır. İletken olan bir telin makara üzerine sarılması ile oluşum göstermekte olan bobin üzerinden geçen elektrik enerjisi akımını depolamaktadır. Bu depolama bobininin oluşturduğu manyetik alanda gerçekleşmektedir. Bobin elektrik enerjisini depolamakta ve seviyeli bir şekilde aktarmaktadır. Bu durumda elektrik akımının seviyelendirilmesini ve mekanizmalar için uygun duruma getirilmesini sağlamaktadır. Bobinler bunun yanı sıra elektrik enerjisinin voltajını yükseltebilmektedir. Araçlarda kullanılmakta olan ateşleme bobini, düşük voltajlı gerilimi saniyeler içerisinde yüksek voltajlı gerilime dönüştürerek motorun çalışmasını sağlamaktadır.

Bobinin Görevi Nedir?

Bobinlerin görevi kendisine alternatif akım uygulandığında akımın yönünün mütemadiyen değişmesinden dolayı etrafında oluşan manyetik alanı gerektiğinde depolamaktır. Bu manyetik alanı gerektiğinde depolayabilmeyi sağlama özelliğinden yararlanılarak bobinler elektronik alanda farklı aletler üzerinde farklı amaçlar ile kullanılabilmektedir. Kısaca bobinin görevi bu şekilde tanımlanabilmektedir.

Bobinin elektronik devrelerden otomobillere kadar pek çok farklı alanda kullanılabilmekte olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Oluşturduğu manyetik alanda elektrik enerjisi depolaması yapabilmekte olan bobinler enerjinin seviyeli olarak akmasını sağlamakta olan filtre görevini de görmektedir. Araçlarda kullanılmakta olan bobine ise ateşleme bobini denmekte olduğu bilinmektedir. Motorun çalışmasını ve aracın hareket etmesini sağlarken kilit görevi üstlenmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos