HABERTURK.COM

Buhurdanlık Nedir?

Buhurdanlık ile ilgili merak edilmekte olan sorular özellikle de aromaterapi yöntemi ile ilgilenmekte olan kişiler tarafından sorulmaktadır. Yakıldığında bulunduğu ortama güzel bir koku veren madde olarak tanımlanan olan buhurdanlığın nasıl kullanıldığı da önemli bir noktadır. Bundan dolayı da mutlaka buhurdanlığın kullanımının nasıl gerçekleştirildiğine de bakılması gerekmektedir. Genel olarak aromaterapi işlemine başvurmakta olduğu buhurdanlık genel olarak bu şekilde tanımlanabilmektedir.

Buhurdanlık Nasıl Kullanılır?

Kullanımı oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İlk olarak ürünün üst kısmında yer almakta olan kase biçimindeki yere su konulmaktadır. Eğer aromaterapinin hemen başlaması istenmekte ise sıcak su da konulabilmektedir. Daha sonra istenilen yağın bu sıcak suya eklenmesi gerekmektedir. Eklenen yağlar, uçucu yağlardır. Ardından mum yakarak ürünün alt kısmına yerleştirilmesi gerekmektedir. Alev, üst kısımda yer almakta olan kaseye ulaştığında duyu ısıtmaya başlamaktadır. Bu sayede uçucu yağın kokusu mekanda hissedilmektedir. Genel olarak buhurdanlık nasıl kullanılır sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir.

Buhurdanlık için kullanılabilecek olan birçok farklı uçucu yağ türü bulunmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Limon yağı

Bergamot yağı

Sedir yağı

Greyfurt yağı

Okaliptüs yağı

Lime yağı

Biberiye yağı

Portakal yağı

Karanfil yağı

Nane yağı

Çay Ağacı Yağı

Buhurdanlık Doğru Kullanımı

Bazı kişiler tarafından sıkça merak edilmekte olan konular arasında buhurdanlığın doğru kullanımının ne olduğu sorusu bulunmaktadır. Oldukça kolay bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilmektedir. Isıya dayanıklı olan materyallerden üretilmekte olan buhurdanlığı kullanmak için su, mum ve uçucu yağa sahip olunması gerekmektedir. İlk olarak buhurdanlığın bulunmakta olduğu kase görünümlü hazneye su konulması gerekmektedir. Koyulan suyun içerisine uçucu yağlardan bir tanesinin damlatılması gerekmektedir. Ardından buhurdanlığın alt kısmına mum yerleştirilmesi ve yakılması gerekmektedir. Mum, suyun ısınmasını sağlamakta iken yağın da kokusunu yaymaya başlamaktadır.

Buhurdanlıkta kullanılmakta olan yağların bazı bireyler üzerinde yan etkileri olabilmektedir. Bu yağların seçini esnasında kimyasal olmayan ürünler kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Doğal olmayan yağların kullanılmaması önerilmektedir. Aynı zamanda bu yağların üretildiği ürünlere bireyin alerjisinin bulunmaması gerekmektedir.

Buhurdanlık Ne İşe Yarar?

Buhurdanlıklar oldukça eski dönemlerden kalmakta olan ürünlerdir. Bu eski ürünlerin günümüzde hala kullanımları mevcuttur. Bu ürünler yakıldıklarında ortamda oldukça güzel bir koku yaymaktadır. İçerisinde bulunmakta olan kokulu mum veya çeşitli yağlar yandıkça kişilerin bulundukları odada güzel kokular hissedilmesini sağlamaktadır. Dingin bir ortam yaratılmasında oldukça etkilidir. Özellikle de aromaterapi ile ilgilenmekte olanların sıkça tercih ettiği gözlemlenmektedir.

Buhur kelimesinin kelime anlamına bakıldığında güzel koku yayan anlamına geldiği görülmektedir. Bundan dolayın da kullanımı oldukça eski devirlere dayanmaktadır. Birçok bitki parçası ve reçine tarzındaki maddelerin damıtılması ile elde edilmekte olan uçucu yağların yakımı ile kullanılmaktadır. Oldukça eski dönemlerde dini ritüellerde kullanılan buhurdanlık artık günümüzde aromaterapi seanslarında sıkça kullanılmaktadır. Genel olarak buhurdanlık ne işe yarar sorusuna bu şekilde cevap verilebilmektedir. Aynı zamanda buhurdanlığın bilinen yönlerinden bir tanesinin de stres ve depresyon gibi insan ruhunu olumsuz etkileyen konularda iyi gelmesi olduğu bilinmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos