11 Mayıs, 1981'de 36 yaşında hayatını kaybeden Reggae müziğin efsane ismi Bob Marley, ölüm yıl dönümünde anıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Goma kentinde, Rastafari inancına mensup kişiler tarafından anma yürüyüşü düzenlendi.

Bob Marley, 6 Şubat 1945'te Jameikada dünyaya geldi. Marley, hayatı boyunca 130'un üzerinde plak ile yüzlerce şarkıya imza attı. Bob Marley, Peter Tosh and Bunny Wailer ile 1963'te kurduğu The Wailers grubuyla kariyerine başladı.

The Wailers ve Marley'in ilk plağı, 'Simmer Down' 1964'te yayınlandı.

Bob Marley ile grubu, 1965'te The Wailing Wailers, 1970'te 'Soul Rebels', 1971'de 'Soul Revolution' ve 'The Best of The Wailers', 1973'te 'Catch a Fire' ve 'Burnin', 1974'te 'Natty Dread', 1976'da 'Rastaman Vibration', 1977'de 'Exodus', 1978'de 'Kaya', 1979'da 'Survival', 1980'de 'Uprising' albümlerine imza attı.