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Alman otomobil üreticisi BMW, üçüncü çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin araç satışları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 622 bine yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatlarının yüzde 2 azalarak 210 bine düşmesi dikkati çekti.

Alman üreticinin aynı çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artarak 93 bin 931’e ulaştı.

Şirket, toplam satışlarda geçen yıl yüzde 10'a yaklaşan elektrikli otomobillerin payını bu yıl yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor.

BMW'nin yılın ocak-eylül dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1 milyon 836 bine çıktı.