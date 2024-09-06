BMW'den hidrojenli araç atağı

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BMW Group ve Toyota Motor Corporation, hidrojen mobilitesinin erken aşamada yaygınlaşmasını kolaylaştırmak ve ekonomik uygulanabilirliğini sağlamak için çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyacak.

İş birliği kapsamında BMW Group ve Toyota Motor Corporation, hidrojen mobilitesinin tam potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla hem ticari hem de binek araçlar için yeni nesil güç aktarma teknolojisi geliştirecek.

Tüm mobilite uygulamaları için bir yakıt ikmali altyapısının oluşturulmasını içeren teknolojiyle hem hidrojen yakıt ikmali hem de elektrikli araç şarj altyapısının genişletilmesi desteklenecek.

Güç aktarma birimlerinin toplam hacmi birleştirilerek yakıt hücresi teknolojisinin maliyetleri düşürülecek. Geliştirilen teknolojiler, hem BMW hem de Toyota modellerinde kullanılarak müşterilere sunulan FCEV seçeneklerinin yelpazesi genişletilecek. BMW, iX5 Hydrogen pilot filosunun dünya genelinde test edilmesinin ardından bu teknolojiyi seri üretim aşamasına taşıma kararı aldı. Hidrojen Yakıt Hücreli güç aktarma teknolojisine sahip seri üretim BMW otomobiller, 2028'den itibaren piyasaya sürülecek.