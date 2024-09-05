Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdı!
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 17. madalyasını kazanarak, Paralimpik oyunlar tarihinde en yüksek madalya sayısına ulaştı.
Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunların bitmesine daha 3 gün kala 17 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını (15) geçti.
Türkiye, şu ana kadar 2 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Golbol Kadın Milli Takımı ve para masa tenisinde Kübra Korkut final maçlarına çıkacak.
Türkiye'nin gün sonunda madalya sayısı toplamda en az 19'a yükselecek.
Türkiye'ye altın madalyayı şu ana kadar para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para tekvandoda Mahmut Bozteke, gümüş madalyaları para atletizmde Muhammet Khalvandi ve Aysel Önder, para halterde Abdullah Kayapınar ve Besra Duman, para tekvandoda Ali Can Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal, para atıcılıkta Aysel Özgan, bronz madalyaları ise para okçulukta Nesim Turan/Abdullah Öztürk çifti, Ali Öztürk ve Ebru Acer, para judoda Ecem Taşın Çavdar, para halterde Nazmiye Muratlı ile para tekvandoda Meryem Betül Çavdar getirdi.
ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ
Milli sporcu Abdullah Öztürk, 4 paralimpik madalyasına ulaşan ilk sporcu oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da ayrıca takımlarda bronz madalya elde etmişti. Paris 2024'te çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazandı. Aynı zamanda Abdullah Öztürk, hem olimpik hem de paralimpik sporcular arasında 3 madalya sayısını geçen ilk isim de oldu.
Para Tekvando'da ise Meryem Betül Çavdar, bronz madalya alarak ülkemizi gururlandırdı. Kadınlar K44 52 kiloda tatamiye çıkan Meryem Betül Çavdar bronz madalyanın sahibi oldu.
PARALİMPİK SERÜVENİ 1992'DE BAŞLADI
Türkiye, paralimpik oyunlara ilk kez Barcelona 1994'te tek sporcuyla katıldı.
Atlanta 1996'ya kota alamayan Türkiye, Sydney 2000'de 1, Atina 2004'te 8, Pekin 2008'de 16, Londra 2012'de 67, Rio 2016'da 81 ve Tokyo 2020'de 87 paralimpik sporcuyla oyunlarda yer aldı.
İLK MADALYA 2004 ATİNA'DA
Türkiye, paralimpik oyunlar tarihinde ilk başarılarını 2004 Atina'da yaşadı.
Para milli atıcı Muharrem Korhan Yamaç, karışık 50 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde bronz madalya kazandı.
Muharrem Korhan Yamaç, karışık 25 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde ise altın madalya kazanarak tarihe geçti.
SON 3 OYUNLARDA DA ALTIN MADALYA ALINDI
Türkiye, son 3 paralimpik oyunlarda da altın madalya kazanmayı başardı.
2012 Londra ve 2016 Rio'da Nazmiye Muslu Muratlı, 2016 Rio ve 2020'de Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı dinletti.
NAZMİYE MURATLI'DAN LONDRA'DA REKOR
Milli sporculardan ilk rekor, Londra 2012'de geldi.
Türkiye'nin 67 sporcuyla katıldığı Londra Paralimpik Oyunları'nda 150 ülkeden 4 bin 200 sporcu mücadele etti.
Londra'da bedensel engelli milli sporcular halter, okçuluk, atıcılık, atletizm, masa tenisi, yüzme ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında görme engelli milli sporcular ise futsal 5-A-Side, atletizm, judo ve golbol branşlarında yarıştı.
Milli halterci Nazmiye Muratlı, oyunlarda dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazanırken olimpiyatların kapanış töreninde de Türk bayrağını taşıdı.
Türkiye, Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nı 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 10 madalyayla 43. sırada tamamladı.
SON 24 YILDA 94 KAT ARTIŞ
Türkiye'nin engelli sporcuların yarıştığı en üst seviye paralimpik oyunlarına katılımı son 24 yılda 94 kat arttı.
Engelli sporculara tanınan imkanlar sayesinde Türkiye'nin 2000 yılında 1 olan kota sayısı, 2024'te 94'e yükseldi.
Paralimpik oyunlarda 2004'ten itibaren her organizasyonda kota sayısı artan Türkiye, 2024 Paris'te bu sayıyı yine yükselterek rekor kotaya ulaştı.
15 BRANŞTA KATILIM
Türkiye, oyunlara 15 branşta katılım gösterecek.
Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda toplam 94 milli sporcu kota aldı.
KADIN SPORCU SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ
Paris 2024'te kadın milli sporcularının sayısı, erkekleri geçti.
Kadın sporcu sayısının 49 olacağı Paris 2024'te erkek milli sporcular ise 45 isimle madalya mücadelesi verecek.
İKİ BRANŞTA TAKIM KOTASI
Türkiye, golbol ve futbol branşlarında "takım" olarak Paris 2024'te yer alacak.
Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nda 6, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nda ise 10 kişi bulunacak.
Bireysel branşların bazılarında da karışık, erkekler ve kadınlarda takım müsabakaları yapılacak.
EN ÇOK BEDELSEL ENGELLİ SPORCULAR KOTA ALDI
Paralimpik Oyunları için en çok kotayı bedensel engelli milli sporcular elde etti.
Bedensel engelli 65, görme engelli 21, özel sporculardan da 8 milli isim, Paris 2024 için vize aldı.
EN ÇOK KOTA ATLETİZMDE
Bireysel branşlarda Türkiye'nin en fazla kota aldığı spor dalı 16 milli isimle atletizm oldu.
Atletizmde özel sporcular 7, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota aldı.
Bu branşı judo (10), okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (8) takip etti.
Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badminton, tenis ve kürekte 2'şer, triatlon ve eskrimde ise 1'er sporcuyla kota aldı.
MADALYALILAR YİNE PARİS'TE
Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya alan Türkiye, bu başarıyı gösteren Golbol Kadın Milli Takımı ve bireyselde 12 sporcusuyla Paris 2024 vizesini elde etti.
Tokyo'da altın madalya alan Golbol Kadın Milli Takımı ile para masa tenisçi Abdullah Öztürk, Paris'te unvanlarını korumaya çalışacak.
Bir önceki oyunlarda madalya alan para masa tenisçilerden Nesim Turan, Ali Öztürk, Kübra Korkut, para okçular Bahattin Hekimoğlu, Öznur Cüre, para yüzücü Sevilay Öztürk, para tekvandocular Mahmut Bozteke, Meryem Betül Çavdar, para atıcı Ayşegül Pehlivanlar, para halterci Besra Duman ve para tekvandocu Recep Çiftçi, Paris 2024'te de yer almaya hak kazandı.