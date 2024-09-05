Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru kırdı!

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunların bitmesine daha 3 gün kala 17 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını (15) geçti.

Türkiye, şu ana kadar 2 altın, 9 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Golbol Kadın Milli Takımı ve para masa tenisinde Kübra Korkut final maçlarına çıkacak.

Türkiye'nin gün sonunda madalya sayısı toplamda en az 19'a yükselecek.

Türkiye'ye altın madalyayı şu ana kadar para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para tekvandoda Mahmut Bozteke, gümüş madalyaları para atletizmde Muhammet Khalvandi ve Aysel Önder, para halterde Abdullah Kayapınar ve Besra Duman, para tekvandoda Ali Can Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal, para atıcılıkta Aysel Özgan, bronz madalyaları ise para okçulukta Nesim Turan/Abdullah Öztürk çifti, Ali Öztürk ve Ebru Acer, para judoda Ecem Taşın Çavdar, para halterde Nazmiye Muratlı ile para tekvandoda Meryem Betül Çavdar getirdi.

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ABDULLAH ÖZTÜRK TARİHE GEÇTİ

Milli sporcu Abdullah Öztürk, 4 paralimpik madalyasına ulaşan ilk sporcu oldu. Para masa tenisinde Rio 2016 ve Tokyo 2020'de bireyselde iki kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, Rio'da ayrıca takımlarda bronz madalya elde etmişti. Paris 2024'te çift erkeklerde bronz madalyanın sahibi olan milli sporcu, toplamda dördüncü paralimpik madalyasını kazandı. Aynı zamanda Abdullah Öztürk, hem olimpik hem de paralimpik sporcular arasında 3 madalya sayısını geçen ilk isim de oldu.