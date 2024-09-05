OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak?
2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan verilere göre; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 oldu
Giriş: 05.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:25
2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olarak ortaya çıktı.
Önceki OVP'ye göre her yıl için ortalama dolar tahmininin gerilediği görüldü.
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