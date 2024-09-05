OVP'ye göre önümüzdeki senelerde dolar kuru kaç olacak?

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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıklandı. Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplama yapıldığında; yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 olarak ortaya çıktı.

Önceki OVP'ye göre her yıl için ortalama dolar tahmininin gerilediği görüldü.

2023 2024 2025 2026 2027 GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) 26.546 44.218 61.54 72.915 83.132 GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 1.13 1.331 1.465 1.642 1.774 Verilere göre yıllık ortalama dolar kuru 23.49 33.22 42.01 44.41 46.86 Önceki OVP'ye göre tahmin 23.88 36.78 43.94 47.8