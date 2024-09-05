Olayın ardından evine giden Çolak, bu kez eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de vurarak öldüren Gafari Çolak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh Kartal’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.