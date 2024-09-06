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        Haberler BBC Dünya Hollanda hükümeti yılbaşından itibaren kaçak yabancılara destek vermeyecek

        Hollanda hükümeti yılbaşından itibaren kaçak yabancılara destek vermeyecek

        Hollanda hükümeti, sığınma başvurusu reddedilen ve kaçak durumdaki yabancılara barınma ve beslenme olanağı sağlayan Ulusal Göçmenlik Hizmetleri'nin (LVV) ödeneğini yılbaşından itibaren kesme kararı aldı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.09.2024 - 07:58 Güncelleme: 06.09.2024 - 07:58
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        Hollanda kaçak yabancılara desteği kesecek
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        Ter Apel

        Getty Images

        Hollanda hükümeti, sığınma başvurusu reddedilen ve kaçak durumdaki yabancılara barınma ve beslenme olanağı sağlayan Ulusal Göçmenlik Hizmetleri’nin (LVV) ödeneğini yılbaşından itibaren kesme kararı aldı.

        Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetindeki tüm partiler, Ulusal Göçmenlik Hizmetleri ödeneğinin durdurulması konusunda anlaşma sağladı.

        PVV'den Sığınma ve Göç Bakanı Marjolein Faber, alınan kararla, sığınma konusunda tüm yasal yolları tüketen kişileri, geldikleri ülkeye geri dönmeye zorlamak istiyor.

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        Belediyeler ise desteği kesilen yabancıların sokaklara düşerek rahatsızlık yaratacağını belirterek, hükümetin kararına tepki gösteriyor.

        Yıllık ödenek yaklaşık 30 milyon euro

        Hollanda’da sığınma başvuruları tamamen reddedilen ve kaçak duruma düşen yabancılar için, sokaklarda yaşayarak halka rahatsızlık vermemeleri için özel barınaklar bulunuyor.

        Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven ve Groningen kentlerinde bulunan barınaklarda, kaçak duruma düşen yabancılara yatak, yemek ve banyo olanağı sunuluyor.

        Hükümet, kaçak sığınmacılar için yıllık yaklaşık 30 milyon euro ödenek aktarıyor.

        Geçtiğimiz aylarda iş başına gelen aşırı sağ ve sağcı partilerin oluşturduğu koalisyon hükümetinin katı göç planı kapsamında, bu ödeneğin kesilmesi kararlaştırıldı.

        Bakanı Faber, 1 Ocak 2025’ten itibaren, kaçak yabancıların desteklenmesi amacıyla verilen ödeneğin tamamen durdurulacağını açıkladı.

        Belediyeler endişeli

        Hollanda Belediyeler Birliği (VNG), hükümetin aldığı bu karar nedeniyle kaçak yabancıların sokağa düşeceğinden endişe ediyor.

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        Belediyelere göre, barınaksız kalan yabancıların devlet tarafından takibi mümkün olmayacak. Bu da toplumda rahatsızlığa ve güvensizlik algısına yol açacak.

        Amsterdam Belediyesi, yabancılara barınak sağlanmadığı ve insanca davranılmadı nedeniyle başkentte huzurlu bir ortam sağlandığını belirterek, hükümetin kararının "akılsızca" olduğunu savunuyor.

        Bu nedenle Amsterdam ve Utrecht belediyeleri, gelecek yıl bu merkezi kendi bütçelerinden finanse edeceklerini açıkladı.

        ‘Hollanda’da kalmaya devam edenler cezalandırılacak’

        Hollanda Sığınma ve Göç Bakanı Marjolein Faber ise sığınma başvurusu reddedilen kişilerin sokağa düşeceği eleştirisine karşı çıkıyor.

        Bakan Faber'e göre, oturma izni olmayan bu kişilerin zaten derhal Hollanda’dan ayrılması gerekiyor.

        Faber, “Bu kişilerin sokaklarda dolaşmasına gerek yok. Eğer kendi ülkelerine dönme konusunda işbirliği yaparlarsa biz de onlara bu konuda yardımcı oluruz” dedi.

        Aşırı sağcı bakan, başvurusu reddedildiği halde kaçak olarak Hollanda’da kalmaya devam eden kişilerin cezalandırılacağını da söyledi.

        Faber, başvurusu reddedilen yabancıların ülkesine geri dönüş konusunda Hollanda makamları ile işbirliği yapmamasını suç sayan bir yasal düzenleme hazırladığını açıkladı.

        Hollanda’da eski hükümet döneminde, Dilan Yeşilgöz’ün lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), LVV ödeneğinin kesilmesi için harekete geçmişti.

        Ancak koalisyon ortaklarının tepkisi üzerine bu karardan vazgeçilmişti.

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