Polis havaya ateşe açarak ayırdı
Aksaray'da iki grup alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Polis yumruklu ve kürekli kavgayı havaya ateş açarak ayırdı
- 1
Aksaray’da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu ve kürekli kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 4 kişi yaralandı.
- 2
Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İki grup arasında alacak verecek husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruklu ve kürekli kavgaya dönüştü.
- 3
Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A (46), Hakan A (45), Eray A (26) ve Ayhan A (56) kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı.
-
- 4
4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki gurubun bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
- 5