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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis havaya ateşe açarak ayırdı | Son dakika haberleri

        Polis havaya ateşe açarak ayırdı

        Aksaray'da iki grup alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Polis yumruklu ve kürekli kavgayı havaya ateş açarak ayırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 01:42 Güncelleme: 06.09.2024 - 02:16
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          Aksaray’da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu ve kürekli kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 4 kişi yaralandı.

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          Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İki grup arasında alacak verecek husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruklu ve kürekli kavgaya dönüştü.

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          Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A (46), Hakan A (45), Eray A (26) ve Ayhan A (56) kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

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          4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki gurubun bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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