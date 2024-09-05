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        Haberler Gündem Güncel Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti! | Son dakika haberleri

        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!

        Rize, Trabzon, Konya, Gaziantep ve Mersin'de kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. İşyerlerinde su baskınları yaşandı. Bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı. Çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 05.09.2024 - 22:44
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        • 1

          RİZE

          Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi.

          İl genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonucu bazı derelerin debisi yükseldi ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        • 2

          Şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Kırklartepe köyünde derenin taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı, Zincirliköprü köyünde ise toprak kayması meydana geldi. Kentte zaman zaman yağış etkisini sürdürüyor.

        • 3

          Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'de yarın öğlene kadar gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

        • 4

          KONYA

          Konya'nın Hüyük ilçesinde şiddetli yağış trafikte aksamaya neden olurken bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı.

        • 5

          Hüyük ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Hüyük - Isparta yolunda araçlar güçlükle ilerledi.

        • 6

          Hüyük Sanayi Sitesinde bazı işyerlerinde su baskını yaşandı. İlçede bazı tarım alanları da su altında kaldı.

        • 7

          GAZİANTEP

          Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

          Kentte akşam saatlerinde başlayan yağmur sağanağa dönüştü. 3. ve 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı kavşak ve alt geçitleri su bastı.

        • 8

          İşçilerin çıkış saati olması nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

        • 9

          Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne bağlı vidanjörler sağanağın etkili olduğu kavşaklarda çalışma yaparak suyun tahliyesini sağladı.

        • 10

          Trafik polisleri ise yolda kalan bazı araçları çekici yardımıyla kaldırdı.

        • 11

          Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        • 12

          TRABZON

          Trabzon'da 3 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

        • 13

          Karadeniz kıyı şeridindeki renk değişimi drone ile görüntülendi. Kentte 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        • 14

          Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu.

        • 15

          Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.

        • 16

          HEYELAN SONRASI TEMİZLİK

          Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada çalışmalar başlattı.

        • 17

          MERSİN

          Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Alata Mahallesi'nde ise yıldırımın bir binayı teğet geçmesi objektife yansıdı.

          Meteoroloji'nin uyarı verdiği Erdemli ilçesinde sağanak yağmur yüksek kesimlerdeki köylerde etkili oldu.

        • 18

          Yağış, Avgadı Yaylası başta olmak üzere Hacıalanı, Sarıkaya, Güneyli, Sorgun ve Toros yaylalarında da etkisini gösterdi. Yer yer dolu yağışının da etkili olduğu bildirildi.

        • 19

          İlçe merkezine yakın Alata Mahallesi'nde ise bir bina yakınına düşen yıldırım objektiflere yansıdı.

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