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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu

        Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 06.09.2024 - 00:57
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        • 1

          UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.

        • 2

          Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı.

        • 3

          Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.

        • 4

          Maçta 1 gol atan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.

        • 5
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