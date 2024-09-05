Ünlüler arasında yeni akım

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İstanbul'da doğmuş, büyümüş, hatta yaşlanmış kaç kişi, hayatında bir kez bile olsun Boğaziçi'nde yüzmüştür?

Bu soruya çok fazla 'Evet' cevabı verecek kişi olmadığını tahmin etmek hiç de zor değil.

Deniz suyunun ısısının düşük olması, güçlü akıntılar, İstanbulluları, Boğaziçi'nde yüzmekten hep alıkoymuştur.

Buna rağmen, görünen o ki bu yaz ünlüler, Boğaziçi'nde yüzmenin keyfini keşfetti.

Öyle ki ünlüler arasında Boğaziçi'nde yüzme akımı başladı.

Şebnem Dönmez Aleyna Tilki, Betül Demir, Serel Sereli ve Şebnem Dönmez, yaz aylarında Boğaziçi'nde yüzmeyi ilk kez deneyimledi. REKLAM Adı geçen ünlülere, Berrak Tüzünataç da katıldı. Tüzünataç, güçlü akıntıdan dolayı önce "Korkuyorum" dese de cesaretini toplayıp balıklama stiliyle denize atlayarak Boğaziçi'nde ilk kez yüzdü.

Berrak Tüzünataç