Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davaya bugün ikinci duruşmayla devam edildi. Davanın dün görülen ilk duruşmasında sanıklar haklarındaki iddiaların tümünü reddetti. Duruşma öncesinde Dilan Polat dün yaptığı paylaşımı yineledi, sosyal medyadaki takipçilerinden dua istedi. Bugünkü celsede Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu, avukat beyanları alındı. Ara karar öncesi görüşünü açıklayan savcı, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Duruşma ara kararını açıklamak üzere yarına ertelendi.
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Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından açılan davada Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sanıklar dün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya bugün de devam edildi.
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Tutuksuz yargılanan Sıla Doğu, Dilan Polat, Can Doğu duruşmaya katılarak salonda yer aldı, tutuklu yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat ve Alper Kürşat SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.
Polat ailesinin avukatı Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır bulundu.
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DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ: İŞSİZİM GELİRİM YOK
Kimlik tespiti sırasında söz verilen Engin Polat, "Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, herhangi bir gelirim yok" dedi.
Dilan Polat ise ortaokul mezunu olduğunu söyleyerek işsiz ve gelirinin olmadığını belirtti.
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"YÖNETTİĞİMİZ TÜM ŞİRKETLERİN KAZANÇLARI YASAL YOLLA ELDE EDİLMİŞTİR"
Duruşmada savunma yapması için söz verilen Engin Polat, "Aylardır bugünün gelmesini bekliyoruz. Yasadışı bahis iddiaları ilk önce sosyal medyada başladı. İlk başta ciddiye almamıştım lakin gözaltına alındım. Bunun soruşturma evresinde kalıp kovuşturmaya geçmeyeceğini sanarken bugün kara para aklama suçlamasıyla karşınızdayım. İddianamede Kıbrıs'a yasadışı yollarla gittiğim iddia edilmektedir. Eşim ve baldızım ile kısa bir tatil amaçlı gittik. Derkan Başer ve Veysel Şahin'i tanımıyorum. İddianamede bahis organizasyonlarından aktarılan paranın soğuk cüzdan aracılığıyla yurtdışına çıkardığım iddiası var. Lakin bizim kazançlarımızın hepsi nihai aklama raporunda belirtilmişti. Soğuk cüzdanın ne olduğunu bilmiyorum, böyle bir hesabım olmadı. Türkiye'de güzellik sektöründe öncü firmayız. Hiçbir paravan şirketimiz yoktur. Ben ve ailemin yönettiği tüm şirketlerin kazançları yasal yolla elde edilmiş ticaretten varlıklardır" dedi.
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"HÜKÜMLÜLERİN DIŞARI ÇIKABİLMEK İÇİN SABUN YEDİKLERİNE BİLE ŞAHİT OLDUM"
Polat savunmasının devamında, "Türkiye'nin konuştuğu bu davada tüm kriminal raporlar, teknik ve fiziki takipler, şirket adreslerimde ve evlerimizin bahçelerinde yapılan aramalarda bile delil bulunamazken iddianame tanık beyanlarıyla düzenlenmiştir. Çıkarı olarak, kişiler tarafından organize edilerek bize kumpas kurulduğunu düşünüyorum. Tanıkların hepsi hükümlü. Bu kişiler medyada çıkan gizli tanığın beyanları üzerine kendilerince çıkarlar sağlamak için beyanda bulunmuşlardır. Cezaevinde kaldığım sürece hükümlülerin sadece dışarı çıkabilmek için sabun yediklerine dahi şahit oldum. Bu tanıklar dışarı çıkmak için yalan ifade vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.
"ŞİRKETLERİMİZİN VE ŞUBELERİMİZİN TARAFIMIZA VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"
İddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden sanık Engin Polat, "Tanık anlatımlarını doğrulayan somut delil çıkmadı. Çünkü yalanın ve iftiranın delili
"YAPMAZ, YALAN"
Mahkeme hakiminin Engin Polat'a eşi Dilan Polat'ın sosyal medyada yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı iddiasını sorması üzerine yanıt veren Engin Polat, "Yalan, hiçbir şekilde yapmaz" dedi.
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BABA SEZGİN POLAT: BİZE İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ GERİ VERİN
Baba Sezgin Polat da suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. 10 aydır cezaevinde bugünü beklediklerini söyleyen Sezgin Polat, bahis ile ilgili suçlamaları da reddetti. Sezgin Polat, "Bize işimizi gücümüzü geri verin, bizler kendimizle toparlamaya çalışalım. Bu aileden örgüt mörgüt çıkmaz, kara para çıkmaz. Bizi bırakın biz düzgün insanlarız" cümleleriyle beraatini talep etti.
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DİLAN POLAT: SADECE PERSONELLE İLGİLENİRDİM
Tutuksuz sanık Dilan Polat, savunmasında hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Herhangi bir vergi ya da şirket işleyişiyle ilgili bilgim yok. Eşimin de her bir aile bireyinin de para aklaması söz konusu değil. Firmaları isim isim bilmiyorum. Benim şirketlerle ilgim yoktu sadece personelle ilgilenirdim. Eşime çok güvendiğim için. Aile şirketi olduğu için herkes işlerin bir tarafından tutuyordu. Ben hayatımın hiçbir döneminde fatura bile kesmedim. Instagram'da 7 milyon takipçim var. Ben bir yasadışı bahis sitesi reklamı yapmış olsam mutlaka biri ekran görüntüsü alırdı. Böyle bir reklam yapmadım. Eşimle Rize şube açılışına gitmiştik ve oradan birkaç saatliğine Batum'a gittik. Eşim hiçbir şekilde soğuk cüzdanla bir yere para aktarmadı. Batum'a zaten bir günlük gezi amaçlı gittik. Erkan Başer'i de tanımıyoruz. Hayatımızın boyunca bir araya gelmedik. Ben bu süreçte sağlığımı da kaybettim. 18 kilo verdim, çocuklarımdan 10 ay ayrı kaldım, eşimden ayrı kaldım. Polis baskınından sonra çalışanlarımızın olduğu WhatsApp grubumuz vardı. O grupta hem benim hem müşterilerimizin de orada özel fotoğrafları, bilgileri oluyor, çalışanların da telefonlarına el konulduğunu öğrendiğimde bu yüzden oradaki yazışmaları silmelerini istemiştim" dedi.
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"ŞİRKETİN BİR KISMINI DEVRETTİM"
Tutuksuz sanık Sıla Doğu savunmasında, "Daha önceki vermiş olduğum ifadeyi tekrar ediyorum, kasım ayında 'Dilan Polat' kozmetik şirketini kurdum. 2018 Şubat'ta bir kısmını devrettim, sonra hepsini devrettim" ifadelerini kullandı.
"ENGİN BİZE BİR BABA, ANNE OLDU"
Doğu, "Bir örgüt içinde bulunmamız mümkün değildir, birbirimize aile bağımız var. Biz küçük yaşta ailemizi kaybettik. Engin bize bir baba, anne oldu. Kara para aklama nedir, örgütün ne demek olduğunu araştırırken gördüm" dedi.
"ADIMA KAYITLI SADECE BİR ARABAM VAR"
Sözlerine devam eden Doğu, "Adıma kayıtlı sadece bir aracım var, üzerime bir ev bile yok. Arabamı da kredi ile aldım. Bu suçları tamamen reddediyorum. Vergi ile ilgili bir buçuk senelik vergi borcu ödedim, vergi ile ilgili birtakım yanlışlarımız olmuştur bununla ilgili detaylı bilgiyi avukatım ile vermek istiyorum. Saygılarımla beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.
"ÖRGÜTSEL ORTAMIMIZ YOK"
Tutuklu sanık Can Doğu savunmasında, "Daha önce verdiğim ifadeyi tekrarlıyorum. Üstüme atılan suçları kabul etmiyorum. Sıla Doğu ve Dilan Polat ablamdır, Engin Polat eniştemdir ben küçük yaşından itibaren bu kişilerle aile ortamında büyüdüm bu durumda herhangi bir örgütsel ortamımız yoktur" dedi.
"AİLE ŞİRKETİMDE ALDIĞIM TECRÜBE İLE TİCARETE ATILMAK İSTEDİM"
Can Doğu, "Üzerime atılan kara para aklama suçunu kabul etmiyorum. Aile şirketimde aldığım tecrübe ile ticarete atılmak istedim fakat hesaplarım dondurulduğu için bir şey yapamadım beraatimi talep ediyorum" dedi.
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"İDDİANAMEDE İSMİM GEÇMİYOR"
Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat ise ailenin en küçüğü olduğunu dile getirip, "İddianamede ismim bile geçmiyor ama aylardır tutukluyum. Sadece tek amacım ailemin iş sorumluluğunu azaltıp kendi ayaklarımın üzerinde durmak." ifadelerini kullandı.
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DİLAN POLAT BUGÜN DE DUA İSTEDİ
Dilan Polat, Instagram’daki "Enerciiii" isimli kanalında dün olduğu gibi bugün de 300 bin takipçisinden dua istedi.
Polat, "Günaydın. Birer fetih okur musunuz? Bugün ve yarın." diye yazdı.
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"BİR AİLE YERLE YEKSAN EDİLMİŞTİR"
Davanın bugün görülen celsesinde savunması alınamayan sanıklar dinlendi. ardından avukat beyanları alındı.
Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen ve geçtiğimiz haftalarda kara para aklama davasında tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, "Bankadan çektiğim bir meblağa yüzünden alındım. Derkan Başer'i tanımıyorum. Ankara ve Çorum'da şubem var. Tüm şubelerin sosyal medya işiyle ben uğraşıyordum. Mail order sistemi hiç kullanmadım. Ticari faaliyet dışında hiçbir aktivitemiz olmadı" dedi.
Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Bugünkü gelir kaynaklarının ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını iddia eden Horoz, "Kara paradan bahsetmek mümkün değildir. Mail order içeren bir şirket söz konusu değildir. Dosya içerisinde somut olarak yer alan hiçbir delil söz konusu değildir. Bütün ticari hayatları ellerinden alınmıştır. Tüm şirketleri kayyum tarafından idare ettirilmektedir." dedi.
Davada ara karar öncesi görüşünü açıklayan savcı, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi. Duruşma ara kararını açıklamak üzere yarına ertelendi.
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SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların emanetlerde bulunan eşyasının ve delil değeri taşımayan materyalin iadesini, duruşmadan vareste tutulmak istenen sanıkların savunmalarının alınmış olması nedeniyle taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etti.
Savcı, mevcut delil durumu gereği sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin devamına fakat bazı sanıkların emekli maaşlarına getirilen kısıtın kaldırımasına, belirlenen yerlere başvurmak ve yurt çıkış yasağı şeklinde adli kontrol bulunan sanıklar hakkındaki belirlenen yerlere başvuru şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasına, yurt dışına çıkmama yönünden bulunan adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.
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Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün lehine tahliye gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetinin korumasının yanı sıra sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphesi bulunması hususları göz önüne alınıp tutukluluklarının devamına karar verilmesi savcılıkça talip edildi.
Duruşmaya mahkemenin ara kararını açıklaması için yarın devam edilecek.