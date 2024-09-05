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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP değerlendirmesi - Güncel Haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP değerlendirmesi

        Orta Vadeli Program (OVP) ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 23:23 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:32
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda 2025-2027 Orta Vadeli Program’ı (OVP) değerlendirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
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        Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

        "OVP'YE GÜVEN VE DESTEĞİMİZ TAM"

        Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

        "SAĞLAM TEMELLERE DAYALI EKONOMİ"

        Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.

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        #Erdoğan OVP
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