A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki macerası başlıyor

NOTLAR

-10. randevu

Türkiye ile Galler bugüne kadar hepsi resmi maç olmak üzere 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da Galler kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

İki ülke son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff'te oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup müsabakasında karşılaştı.

-Millilerin 632. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 632. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 346'sı resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 631 müsabakada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 861 gol kaydederken, kalesinde ise 905 gole engel olamadı.

-Vincenzo Montella 14. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere 13 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.