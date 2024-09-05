A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'ndeki macerası başlıyor
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki macerası yarın oynayacağı maçla başlayacak. Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, daha sonra 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile mücadele edecek
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.
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A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.
Ay-yıldızlı ekipte kalçasında ağrı hisseden ve son antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yapan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun Galler'e karşı forma giymesi beklenmiyor.
Genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.
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NOTLAR
-10. randevu
Türkiye ile Galler bugüne kadar hepsi resmi maç olmak üzere 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 3 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da Galler kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 10 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.
İki ülke son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff'te oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri grup müsabakasında karşılaştı.
-Millilerin 632. müsabakası
A Milli Futbol Takımı, Galler karşılaşmasıyla tarihindeki 632. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 346'sı resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 631 müsabakada 1'i hükmen 245 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 148 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 861 gol kaydederken, kalesinde ise 905 gole engel olamadı.
-Vincenzo Montella 14. maçında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 8'i resmi, 5'i özel olmak üzere 13 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
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ADAY KADRO
A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).