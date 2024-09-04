Arda Güler 2024 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi! İşte listeki isimler...
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi. İşte listedeki isimler...
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Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylar arasında kendisine yer buldu.
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Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.
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Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;
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Pau Cubarsi - Barcelona
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Alejandro Garnacho - Manchester United
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Karim Konate - Salzburg
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Kobbie Mainoo - Manchester United
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Mathys Tel - Bayern Münih
- 9
Lamine Yamal - Barcelona
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- 10
Zaire - Emery - Paris Saint-Germain
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Joao Neves - Paris Saint-Germain
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Savinho - Manchester City
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