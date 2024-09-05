Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!

Ege’de ve Akdeniz’de hava Anadolu ve kuzey bölgelere göre 8 ve 10°C daha sıcak hissediliyor. İzmir’de ve tüm güney kıyılarımızda yaz havası devam ediyor. Gelecek 5 gün kayda değer bir yağış görüntüsü vermeyen güney bölgelerde hava yakında serinlemiyor. Gece sıcaklıkları ise nihayet 23-24°C’lere inerek biraz rahat ettiriyor.