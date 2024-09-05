Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
Eylül ayının ilk günleriyle birlikte yağışlı havalar da etkisini göstermeye başladı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta sonu Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiğini kaleme aldı. Öztel, özellikle Trakya'ya dikkat çekerek gök gürültülü kuvvetli yağış ihtimalinin olduğunu da belitti
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Türkiye’de sonbahar Marmara, Karadeniz ve Anadolu’nun gecelerinde hissedilir halde, artık gece sıcaklıkları azaldı.
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İstanbul’da güneşli perşembe ve cuma gününün ardından, hafta sonu yeni yağmurlar bekleniyor. Şehirde gündüz yaz havası hakim, gölgede esen rüzgar poyrazdan geliyor ve yaklaşan sonbaharı hatırlatıyor.
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İstanbul’da cumartesi sabahı Boğaziçi çevresinde zayıf yağmur görülebilir, cumartesi öğleden sonra hava daha rüzgarlı ve Avrupa yakasında gök gürültülü sağanak geçişli olacak. Bu sırada Trakya, daha kuvvetli ve hayatı etkileyecek sağanaklara yakalanabilir. Edirne-Tekirdağ arasında bu hafta sonu şimşekli ve elektrikli havaya dikkat.
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Pazar sabahı da İstanbul çevresinde yağmur ihtimali bulunuyor ancak şiddetli bir sağanak beklenmiyor. Pazar öğleden sonra hava şimdilik açık olacak görünüyor. İstanbul’da gündüz sıcaklıkları 30°C seviyesine çıkarken, gecenin en düşük sıcaklığı merkezi ilçelerde 22°C’ye kadar düşüyor.
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Batı ve Orta Karadeniz ile birlikte bu hafta sonu Doğu Karadeniz’de sağanak kuvvetli olacak, Rize ve yakın çevresinde sel tehlikesi var. Cumartesi ve pazar uzun süreli yağışın düşmesi beklenen Rize-Hopa arasında tedbirli olunmalı. Yağışla birlikte taşkın tehlikesine de dikkat edilmeli.
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Ankara’da bu hafta sonu önemli bir yağış beklenmiyor, hava çoğunlukla güneşli olacak. Pazar gün ortası kısa bir yağmur geçişi görülebilir, başkentte sıcaklık gündüz 27-28°C, gece ise 17°C’ye kadar soğuyor.
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Ege’de ve Akdeniz’de hava Anadolu ve kuzey bölgelere göre 8 ve 10°C daha sıcak hissediliyor. İzmir’de ve tüm güney kıyılarımızda yaz havası devam ediyor. Gelecek 5 gün kayda değer bir yağış görüntüsü vermeyen güney bölgelerde hava yakında serinlemiyor. Gece sıcaklıkları ise nihayet 23-24°C’lere inerek biraz rahat ettiriyor.
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Aslında Ege’de sıcak hava dalgası etkisindeyiz ve düşen bağıl nem (Kuruyan hava) ile yüksek sıcaklık, bu hafta sonu orman yangını riskini “çok yüksek” seviyeye çıkartacak. Duruma uygun davranmakta yarar var.
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