Parlak saçlar için yağına, geçmeyen şişkinlik için çayına başvuruyorlar... Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
Bilim camiası ondan Salvia rosmarinus adıyla bahsediyor. Halk arasında kullanılan ismi ise biberiye... Yoğun lezzetli baharatlardan biri kabul edebileceğimiz biberiyenin tek görevi yemeklerinizin lezzetini artırmak sanıyorsanız epey yanılıyorsunuz demektir!
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Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü coğrafyaların pek çoğunda gözünüze en çok çarpan bitkilerden biri de biberiye olacaktır. Hem çok kolay yetişiyor hem de doğadaki zararlı canlılara karşı oldukça dayanıklı!
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Hakkında biraz bilgi edinince siz de biberiyenin bir baharattan daha fazlası olduğuna ikna olacaksınız! Cilt problemlerinden kas ağrılarına kadar pek çok alanda kullanılan biberiyenin vücuduna sağlayacağı faydalara inanamayacaksınız!
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YAŞLANMAYA BİBERİYEYLE DUVAR ÖRÜN
İçerdiği yüksek antioksidan seviyesi sayesinde vücudunuzdaki ölü ve hasarlı hücreleri yenilemeye yardım eden biberiye, yaşlanma belirtilerinin geciktirmesinde işe yarar. Bu antioksidanlar sadece yaşlanmaya set çekmez aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir.
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İdrar yolu enfeksiyonuna neden olacak bakteriler ile mide bulantısı ve kusmaya neden olan çeşitli bakterilerin vücuttan uzaklaştırılmasında ve bu bakterilere bağlı hastalıkların tedavisinde de kapısını çalacağımız doğal ürünlerden biri de biberiyedir!
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SİNDİRİM SİSTEMİNİZE DOST
Biberiye çay olarak tüketmeyi denediniz mi? Hiç geç değil. Biberiye otundan yapacağınız çay özellikle gaz ve şişkinlik sorunu yaşayanların imdadına yetişir. Sindirim sorunlarının giderilmesine yardım eder bu yüzden yemeklerden sonra tükettiğiniz biberiye çayı şişkinliğinizi alacaktır.
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ODAKLANMAK İÇİN DE BİBERİYE
Biberiyenin tüm pozitif etkileri fiziksel değil, zihinsel olarak da faydalarından söz edebiliyoruz. Örneğin, biberiye çok fazla unuttuğundan şikayetçi olanların hafızasını güçlendirmesine, "kafamı toparlayamıyorum" diye şikayet edenlerin de zihnini netlemesine ve bir konuya odaklanmasına yardım eder.
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DOĞAL AĞRI KESİCİ
Biberiye bitkisi antioksidanlar açısından zengin olduğu kadar anti-inflamatuar sorunların tedavisi konusunda da etkilidir. Peki bu ne demek? Hemen açıklayalım: İnflamasyon oluşumunu tetikleyen mesane iltihabı, bronşit, orta kulak iltihabı, deri iltihabı gibi hastalıklaırn iyileşmesinde biberiyenin faydası dokunur.
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Ayrıca kas ağrıları, eklem iltihatplanmalarının neden olacağı ağrıları ya da romatizma gibi hastalıkların ağrılarılarının giderilmesinde de olumlu etkilerinden bahsetmek mümkün.
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SAÇ VE CİLT SAĞLIĞI
Muhakkak gözünüze çarpmıştır, dermokozmetik ürünlerinden sık sık biberiye özü kullanılır. Çünkü biberiyenin cilt iltihaplarının iyileşmesinde, akne tedavisinde ve cildin temizlenmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca sadece cilt ürünlerinde değil, saç ürünlerinde de biberiyeye rastlarız.
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Özellikle saç dökülmesiyle ilgili problemler yaşayanlar ya da saçlarının kuru, cansız olduğunu düşünenler biberiye özü ile hazırlanmış saç bakım ürünlerini tercih ederler. Biberiye, saç sağlığı açısından da oldukça faydalıdır.
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BİBERİYE NASIL KULLANILIR?
Elbette bunca faydasını öürendikten sonra aklınıza gelen ilk soru bunu nasıl tüketebileceğiniz olmuştur. Biberiyeyi isterseniz yemeklerinizi lezzetlendirmek için baharat olarak, isterseniz yağını isterseniz çay olarak demleyip yağını kullanabilirsiniz. Biberiye özü ve biberiye yağı aktarlardan temin edilebilir.
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DİKKAT: Bitkisel ürünlerin kullanımı pek çok kişi için riskli durumlara sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek için bir doktora danışmadan kullanmamalı, hangi problem için ne kadar kullanacağınıza bir doktorun karar vermesini beklemelisiniz. Doktorunuzun önermediği durumlarda asla kullanmamalısınız.
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