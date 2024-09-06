Parlak saçlar için yağına, geçmeyen şişkinlik için çayına başvuruyorlar... Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?

DİKKAT: Bitkisel ürünlerin kullanımı pek çok kişi için riskli durumlara sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek için bir doktora danışmadan kullanmamalı, hangi problem için ne kadar kullanacağınıza bir doktorun karar vermesini beklemelisiniz. Doktorunuzun önermediği durumlarda asla kullanmamalısınız.