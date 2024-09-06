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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Metrobüste korkutan yangın! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Metrobüste korkutan yangın!

        İstanbul Halıcıoğlu'nda bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Metrobüsün motor kısmında başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:56
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        Metrobüste korkutan yangın!
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        İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Halıcıoğlu mevkisinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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        Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

        D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.

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