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        Haberler Dünyadan Game of Thrones eşyaları açık artırmada

        Game of Thrones eşyaları açık artırmada

        Yayınlandığı 8 sezon boyunca dünya çapında milyonlarca seyircisi olan 'Game of Thrones' dizisindeki kostümler ve eşyalar açık artırmayla satılacak. 2 bin eşyanın satılacağı müzayedede ünlü demir tahtın eritilmiş bir versiyonu da var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:14
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        • 1

          'Game of Thrones'un 8 sezonunu izledikten sonra, diziden bir hatıraya sahip olmak isteyenler için eşyaları satışa çıkarılıyor.

          Dizinin hayranları, 2019'da sona eren yapımdan çok sayıda kostüm, dekor, set parçası ve hatıra eşyası için teklif verebilecek. Dizide, uğruna büyük mücadeleler verilen ünlü demir tahtın eritilmiş versiyonu da dahil olmak üzere 2 binden fazla ürün açık artırma bloğunda satılacak.

        • 2

          Jaime Lannister’ın tam takım zırhıyla kılıcı ve Ak Gezenler için kullanılan protez dişler gibi eşyaların da satılacağı açlık artırma, Heritage adlı müzayedenin ev sahipliğinde, ekim ayında gerçekleşecek.

          Başlangıç tekliflerinin 500 dolar ila 20 bin dolar arasında değişeceği açık artırmada, Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin giydiği unutulmaz pelerinleri, paltoları ve deri takımları; Kit Harington'ın canlandırdığı Jon Snow karakterine ait kılıç ve Peter Dinklage'ın Tyrion rolünde taktığı Kraliçenin Eli broşu yer alıyor.

        • 3

          HBO Başkan Yardımcısı Jay Roewe, açık artırmayı hayranlar için ‘tarihten bir parça kapmak’ olarak nitelendirirken, dizinin finalinden beş yıl sonra bile sahip olduğu kalıcı gücü vurguladı.

        • 4

          Roewe, dizinin 2011’de başlamasına ve müzayededeki bazı parçaların o döneme kadar uzanmasına rağmen bu eşyaların hala iyi durumda olduğunu söyledi.

        • 5

          'Game of Thrones'tan bir parçaya sahip olmak isteyen hayranlar için geniş koleksiyon, 10-12 Ekim'de Dallas'taki müzayede evi aracılığıyla yapılacak açık artırmayla ön teklif vermeye açık. Koleksiyon, 17 Eylül'den 4 Ekim'e kadar müzayede evinin New York ve Londra merkezlerinde sergilenecek.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
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        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
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