BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya: Gazze'deki durum umutsuzluğun ötesinde

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun "umutsuzluğun ötesinde" olduğunu belirtti.

Msuya, BM Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı konuşmada, Gazze'de Filistinli sivillerin içinde bulunduğu insani durum hakkındaki son gelişmeleri paylaştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işgal altındaki Batı Şeria'da son zamanlardaki kötü gidişatla ilgili derin endişesini ve bu operasyonların derhal durdurulması çağrısını tekrar dile getiren Msuya, "Gazze'deki durumun umutsuzluğun ötesinde" olduğunu söyledi.

İsrail'de Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleye ilişkin haberlerin arttığına vurgu yapan Msuya, BM insani yardım çalışanlarının, İsrail'in engellemelerinden dolayı, "benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya" olduğuna işaret etti.

Msuya, "7 Ekim 2023'ten bu yana Konsey'e sivil kadınların, erkeklerin ve çocukların vicdansızca acı çekmesi hakkında bir düzineden fazla brifing verdik." dedi.

Hangi malzemelere ne zaman sahip olacaklarını veya nereye teslim edebileceklerini bilmekte zorlandıkları için 24 saatten daha önceden plan yapamadıklarına değinen Msuya, "2,1 milyon insanın hayatı sadece şansa ve umuda bağlı olmamalı." ifadelerini kullandı.

"TEMEL İNSANLIK DUYGUMUZ NE OLDU?"

Msuya, Gazze'de son 11 ayda tanık olunan gelişmelerin bu trajedileri önlemek için tasarlanmış uluslararası hukuk düzenine dünyanın bağlılığını sorgulattığını aktararak, "Bu, bizi şu soruyu sormaya zorluyor: Temel insanlık duygumuz ne oldu?" şeklinde konuştu.

Gazze'de sivillerin aç, susuz, hasta ve evsiz olduğunun altını çizen Msuya, Filistin halkının "herhangi bir insanın katlanabileceği sınırın ötesine itildiğini" bildirdi.